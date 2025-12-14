В Орбана істерика через безстрокове замороження активів рф

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан емоційно та категорично виступив проти планів Європейського Союзу щодо арешту заморожених російських активів. Проросійський політик заявив, що такі дії фактично дорівнюють оголошенню війни. Про це в суботу, 13 грудня, повідомило угорське видання Magyar Nemzet.

У публікації зазначається, що Орбан піддав жорсткій критиці європейських лідерів, зокрема канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн. За його словами, вони роблять ставку на фінансування через запозичення на міжнародних ринках замість тверезої оцінки того, чи здатні держави-члени ЄС у довгостроковій перспективі фінансово підтримувати війну в Україні.

📢 «Є російські гроші або можливість збору коштів від країн-членів, що могло б стати основою для більшої позики», — заявив Орбан.

Він наголосив, що Угорщина виступатиме проти будь-яких спроб обійти її позицію під час ухвалення рішень щодо доступу до заморожених російських активів.

За словами угорського прем’єра, він має намір активно протидіяти таким рішенням у Брюсселі, оскільки вважає їх створенням вкрай небезпечного прецеденту.

📢 «Я їду до Брюсселя боротися з тим фактом, що вони тягнуться до російських активів, минаючи Угорщину. Це оголошення війни. Я ніколи не бачив нічого подібного, коли активи на суму 200–300 мільярдів євро зникають без жодних наслідків», — заявив Орбан, який неодноразово демонстрував надто дружні відносини з кремлем.

Також прем’єр-міністр Угорщини охарактеризував ініціативу замороження та подальшого використання російських активів як «надзвичайно незвичайну та небезпечну справу».

☝️ Нагадаємо, раніше посли країн Європейського Союзу погодили механізм, який має спростити продовження замороження російських активів. Нова процедура не вимагатиме одностайної підтримки всіх держав-членів ЄС, що дозволяє обійти спротив з боку Угорщини.