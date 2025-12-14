Неділя, 14 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

В Орбана істерика через безстрокове замороження активів рф

Денис Молотов
В Орбана істерика через безстрокове замороження активів рф

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан емоційно та категорично виступив проти планів Європейського Союзу щодо арешту заморожених російських активів. Проросійський політик заявив, що такі дії фактично дорівнюють оголошенню війни. Про це в суботу, 13 грудня, повідомило угорське видання Magyar Nemzet.

У публікації зазначається, що Орбан піддав жорсткій критиці європейських лідерів, зокрема канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн. За його словами, вони роблять ставку на фінансування через запозичення на міжнародних ринках замість тверезої оцінки того, чи здатні держави-члени ЄС у довгостроковій перспективі фінансово підтримувати війну в Україні.

📢 «Є російські гроші або можливість збору коштів від країн-членів, що могло б стати основою для більшої позики», — заявив Орбан.

Він наголосив, що Угорщина виступатиме проти будь-яких спроб обійти її позицію під час ухвалення рішень щодо доступу до заморожених російських активів.

За словами угорського прем’єра, він має намір активно протидіяти таким рішенням у Брюсселі, оскільки вважає їх створенням вкрай небезпечного прецеденту.

📢 «Я їду до Брюсселя боротися з тим фактом, що вони тягнуться до російських активів, минаючи Угорщину. Це оголошення війни. Я ніколи не бачив нічого подібного, коли активи на суму 200–300 мільярдів євро зникають без жодних наслідків», — заявив Орбан, який неодноразово демонстрував надто дружні відносини з кремлем.

Також прем’єр-міністр Угорщини охарактеризував ініціативу замороження та подальшого використання російських активів як «надзвичайно незвичайну та небезпечну справу».

☝️ Нагадаємо, раніше посли країн Європейського Союзу погодили механізм, який має спростити продовження замороження російських активів. Нова процедура не вимагатиме одностайної підтримки всіх держав-членів ЄС, що дозволяє обійти спротив з боку Угорщини.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Чоловік ґвалтував дітей і створював дитячу порнографію на Київщині

КРИМІНАЛ

Суд України вперше виправдав російського військового

КРИМІНАЛ

У США з’явився законопроєкт про вихід з НАТО

ВАЖЛИВО

Ордери на арешт путіна залишаться чинними – МКС

ВАЖЛИВО

Літак рф скинув авіабомбу на електропідстанцію в Бєлгороді

ПОДІЇ

путін не готовий до поступок та продовжить фінансувати війну – ЗМІ

ПОЛІТИКА

У 2026 році молодим лікарям на селі та прифронті продовжать виплати по 200 тис. грн

ВЛАДА

На росії змусять жінок тяжко працювати через нестачу кадрів

ПОДІЇ

Трамп вихвалявся, що «нічого не дав Україні»

ВАЖЛИВО

Фейк: Падіння російського дрона в Молдові виявилося постановним

СТОПФЕЙК

У Чорному морі уражено танкер «тіньового флоту» рф – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Україна в топ-20 за переглядами Pornhub: дані за 2025 рік

СУСПІЛЬСТВО

У Херсоні через обстріли рф пошкоджено систему централізованого водопостачання

ВІЙНА

Держава спрямує 5,7 млрд грн на компенсацію за житло для ветеранів і ветеранок з інвалідністю

ВЛАДА

«Мирний план»: вихід рф із частини регіонів та суперечливі пропозиції США

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ