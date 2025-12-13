Субота, 13 Грудня, 2025
ЄС схвалив безстрокове замороження російських активів на 210 млрд євро

Денис Молотов
ЄС схвалив безстрокове замороження російських активів на 210 млрд євро

Посли Європейського Союзу погодили механізм безстрокового замороження російських активів у Європі, який унеможливлює їхнє повернення росії поза межами санкційного режиму. Про це в п’ятницю, 12 грудня, повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі X (колишній Twitter).

Йдеться про активи рф на суму близько 210 млрд євро, які відтепер не потребуватимуть пролонгації санкційної заморозки кожні шість місяців. Рішення підтримали 25 країн ЄС, ще дві держави висловилися проти.

📢 «Ми посилаємо росії чіткий сигнал: доки триває ця жорстока війна агресії, витрати для неї лише зростатимуть. Це також сильний сигнал для України – ми хочемо, щоб наш хоробрий сусід був ще сильнішим і на полі бою, і за столом переговорів», – заявила фон дер Ляєн.

Як зазначає Reuters, ухвалений механізм усуває ризик блокування продовження заморозки активів з боку окремих держав-членів, зокрема Угорщини та Словаччини. Раніше саме необхідність регулярного поновлення санкцій створювала потенційну загрозу повернення коштів росії.

Крім того, безстрокове замороження може переконати Бельгію підтримати ініціативу Євросоюзу щодо використання заморожених російських активів для надання Україні «репараційного кредиту» обсягом до 165 млрд євро.

☝️ Очікується, що остаточні параметри цього механізму будуть узгоджені під час засідання Європейської ради 18 грудня. Зокрема, лідери ЄС мають визначити гарантії для урядів держав-членів, аби Бельгія не залишилася єдиною стороною, яка нестиме фінансові ризики у разі можливих судових позовів з боку росії.

  • ✅ Раніше повідомлялось, що Україна й надалі розраховує на фінансування від ЄС. Про це шостий президент України Володимир Зеленський розповів журналістам, коментуючи перспективи «репараційної позики».
  • ✅ Також стало відомо, що Єврокомісія знайшла законний спосіб, який дозволяє заморожені активи російського походження утримувати на території Європейського Союзу безстроково — навіть за відсутності одностайної згоди всіх країн-членів.
