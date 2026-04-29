Атака на Шосткинську громаду та удар по цивільному транспорту

Денис Молотов
Атака на Шосткинську громаду та удар по цивільному транспорту
Фото: наслідки російських атак на Сумщину / Сумська ОВА / 29.04.2026

Окупаційні російські війська продовжують системний терор проти мирного населення прикордоння. У середу, 29 квітня, черговий обстріл Сумщини призвів до трагічних наслідків у Шосткинській та Середино-Будській громадах. За даними голови Сумської ОВА Олега Григорова, ворог застосував ракети та ударні безпілотники для ударів по житлових кварталах.

Цієї ночі загарбники атакували цивільну інфраструктуру міста Шостка та навколишніх населених пунктів. Зафіксовано прицільні влучання у житловий сектор, що спричинило масштабні займання.

☝️ Наслідки атаки:
  • Загибель людини: 65-річна мешканка одного з будинків померла від отруєння чадним газом під час пожежі.
  • Постраждалі: Двоє людей звернулися по медичну допомогу через травми та шоковий стан.
  • Евакуація: Завдяки оперативним діям рятувальників, мешканців пошкоджених будинків встигли вчасно вивести з небезпечної зони.

📢 «Цієї ночі ворог атакував цивільну інфраструктуру Шосткинської громади безпілотниками та ракетою… Через отруєння чадним газом загинула 65-річна мешканка одного з будинків. Ще двоє людей звернулися до медиків по допомогу», – йдеться в офіційному повідомленні очільника ОВА.

Ворожі атаки на цивільні транспортні засоби

Окрім нічного нальоту, ворог продовжує використовувати дрони для атак на цивільний транспорт. Поблизу Середино-Будської громади російський безпілотник атакував мотоцикл, на якому пересувалися двоє місцевих мешканців.

Один із чоловіків, 56 років, отримав важкі поранення. Життя йому врятувала своєчасна домедична допомога товариша, який не постраждав. Наразі поранений перебуває у лікарні у важкому стані під наглядом фахівців.

⚠️ Важливе попередження від ОВА: Прикордонні райони залишаються зоною найвищого ризику. Будь-яке пересування дорогами в межах видимості ворожих БпЛА — це пряма загроза життю.

Масштаби російської агресії залишаються високими по всій лінії зіткнення. Окрім того, що триває інтенсивний обстріл Сумщини.

  • Також за минулу добу зафіксовано 833 удари по Запорізькій області, де поранення отримали троє цивільних осіб.
  • У ніч на середу російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на Одещину із застосуванням ударних безпілотників. У південній частині області зафіксовано значні руйнування, постраждали двоє людей.

Влада вкотре закликає мешканців прикордонних громад користуватися можливостями евакуації та суворо дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог.

