В Одесі під ударом рф припортове обладнання та цивільне судно

Увечері в понеділок, 22 грудня, російські війська здійснили чергову атаку на Одесу із застосуванням ударних безпілотників, унаслідок чого зафіксовано пошкодження припортової інфраструктури та цивільного судна. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі.

За його словами, ворог знову атакував місто ударними БпЛА. У результаті обстрілу постраждало припортове обладнання та цивільне судно. На момент оприлюднення інформації даних про постраждалих не надходило, ліквідацією наслідків займалися профільні служби.

📢 «Вночі ворог здійснив чергову масовану атаку ударними БпЛА по півдню Одещини. У постраждалих районах зафіксовано пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури», – йдеться в повідомленні ОВА.

В одному з районів внаслідок ударів було пошкоджено цивільний суховантаж і складське приміщення. Загорівся дах двоповерхового житлового будинку, також зазнав пошкоджень гараж. Пожежі оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

В іншому районі вибуховою хвилею вибило вікна та пошкодило дахи у 122 приватних будинках, а також скління у трьох багатоповерхових будинках. Крім того, ушкоджено порожнє складське приміщення.

За попередніми даними, загиблих і поранених немає. У районах, що потрапили під обстріли, спостерігаються перебої з електропостачанням. Об’єкти критичної інфраструктури підключені до генераторів. Розгорнуто пункти незламності, куди по допомогу вже звернулися близько 900 людей.

На місцях ударів працюють рятувальні та аварійно-відновлювальні служби. Їхню роботу упродовж ночі ускладнювали постійні повітряні тривоги.

У ДСНС також повідомили, що протягом ночі росія завдавала ударів по енергетичній, портовій, транспортній, промисловій та житловій інфраструктурі Одеського регіону.

📢 «Внаслідок атак зайнялися пожежі та було пошкоджено цивільне судно, складське приміщення приватного підприємства. Зайнявся дах житлового будинку, зруйновано гараж на території приватного сектору. В одному з районів в результаті удару пошкоджено вікна та дахи у 122 приватних будинках та скління у ще трьох багатоповерхівках», – зазначили рятувальники. Станом на ранок усі пожежі ліквідовано.

Раніше, в ніч на 22 грудня внаслідок атаки дронів в Одесі було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та житловий будинок, тоді поранення отримав один чоловік. Також нагадаємо, що ввечері в п’ятницю, 19 грудня, російські війська завдали масованого балістичного удару по портовій інфраструктурі Одеської області, внаслідок чого загинули щонайменше семеро людей, ще 15 дістали поранення.

⚠️ Атака рф на енергетику в Україні спровокувала майже повне знеструмлення у трьох областях, є перебої зі світлом у ще 6 областях, також електроенергії досі немає у споживачів на Одещині, у більшості регіоні наразі застосовуються аварійні відключення, повідомили в Міненерго та НЕК “Укренерго”.