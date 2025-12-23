Вівторок, 23 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

В Одесі під ударом рф припортове обладнання та цивільне судно

Денис Молотов
В Одесі під ударом рф припортове обладнання та цивільне судно
Фото ДСНС Одеської області: Наслідки російської атака на Одещині.

Увечері в понеділок, 22 грудня, російські війська здійснили чергову атаку на Одесу із застосуванням ударних безпілотників, унаслідок чого зафіксовано пошкодження припортової інфраструктури та цивільного судна. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі.

За його словами, ворог знову атакував місто ударними БпЛА. У результаті обстрілу постраждало припортове обладнання та цивільне судно. На момент оприлюднення інформації даних про постраждалих не надходило, ліквідацією наслідків займалися профільні служби.

📢 «Вночі ворог здійснив чергову масовану атаку ударними БпЛА по півдню Одещини. У постраждалих районах зафіксовано пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури», – йдеться в повідомленні ОВА.

В одному з районів внаслідок ударів було пошкоджено цивільний суховантаж і складське приміщення. Загорівся дах двоповерхового житлового будинку, також зазнав пошкоджень гараж. Пожежі оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

В іншому районі вибуховою хвилею вибило вікна та пошкодило дахи у 122 приватних будинках, а також скління у трьох багатоповерхових будинках. Крім того, ушкоджено порожнє складське приміщення.

За попередніми даними, загиблих і поранених немає. У районах, що потрапили під обстріли, спостерігаються перебої з електропостачанням. Об’єкти критичної інфраструктури підключені до генераторів. Розгорнуто пункти незламності, куди по допомогу вже звернулися близько 900 людей.

На місцях ударів працюють рятувальні та аварійно-відновлювальні служби. Їхню роботу упродовж ночі ускладнювали постійні повітряні тривоги.

У ДСНС також повідомили, що протягом ночі росія завдавала ударів по енергетичній, портовій, транспортній, промисловій та житловій інфраструктурі Одеського регіону.

📢 «Внаслідок атак зайнялися пожежі та було пошкоджено цивільне судно, складське приміщення приватного підприємства. Зайнявся дах житлового будинку, зруйновано гараж на території приватного сектору. В одному з районів в результаті удару пошкоджено вікна та дахи у 122 приватних будинках та скління у ще трьох багатоповерхівках», – зазначили рятувальники. Станом на ранок усі пожежі ліквідовано.

Раніше, в ніч на 22 грудня внаслідок атаки дронів в Одесі було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та житловий будинок, тоді поранення отримав один чоловік. Також нагадаємо, що ввечері в п’ятницю, 19 грудня, російські війська завдали масованого балістичного удару по портовій інфраструктурі Одеської області, внаслідок чого загинули щонайменше семеро людей, ще 15 дістали поранення.

⚠️ Атака рф на енергетику в Україні спровокувала майже повне знеструмлення у трьох областях, є перебої зі світлом у ще 6 областях, також електроенергії досі немає у споживачів на Одещині, у більшості регіоні наразі застосовуються аварійні відключення, повідомили в Міненерго та НЕК “Укренерго”.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Повноваження ТЦК можуть розширити: уряд подав до Ради новий законопроєкт

СУСПІЛЬСТВО

Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів – енергетики

ПОДІЇ

У Німеччині звинуватили AfD у зборі даних на користь спецслужб рф

ПОЛІТИКА

Санкційне судно рф затримали митники та берегова охорона Швеції

ВАЖЛИВО

Сербія та росія домовилися про продовження газових поставок

ПОЛІТИКА

Мерц назвав шанси угоди щодо передачі Україні активів рф

ВАЖЛИВО

Стармер наказав перерахувати Україні 2,5 млрд фунтів від продажу Челсі

ВАЖЛИВО

На фронті 223 бої, найгарячіше – на Покровському та Костянтинівському напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ

ЗСУ підтвердили знищення двох установок С-400 рф

ВАЖЛИВО

Кіпр зробить підтримку України пріоритетом свого головування у Раді ЄС

ПОЛІТИКА

За добу зафіксовано 193 бойових зіткнення, росіяни здійснили 74 авіаудари – Генштаб

ВІЙНА

Україна отримає новітні системи ППО SAMP/T NG

ВАЖЛИВО

Євросоюз розширив санкції проти тіньового флоту рф

ВАЖЛИВО

ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить – до 250 одиниць на рік

ПОДІЇ

Новий раунд переговорів України та США за участі ЄС

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ