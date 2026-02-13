В Індії знайшли 2300-річний теракотовий саркофаг

В індійському штаті Тамілнаду археологи виявили унікальний теракотовий саркофаг віком близько 2300 років. Знахідку зробили під час розкопок у Паллаверемі — передмісті Ченнаї — на глибині приблизно двох метрів. Про це повідомляє Arkeonews.

📐 Конструкція та розміри

Глиняна труна має такі параметри:

довжина — близько 170 см;

ширина — 45 см;

глибина — приблизно 50 см.

Особливість артефакту — дванадцять акуратно сформованих ніжок, на які спирається саркофаг. За даними Археологічної служби Індії (ASI), саме складність конструкції та якість виконання одразу привернули увагу дослідників.

Старший археолог ASI Амв Субраман’ям зазначив, що така інженерна реалізація свідчить про розвинені керамічні технології та продуману поховальну архітектуру.

🏛 Мегалітична культура

Артефакт датують приблизно III століттям до н. е. — періодом існування розвиненої мегалітичної культури Південної Індії.

За словами дослідників, конструкція саркофага вказує на:

осілу громаду з достатнім технологічним рівнем;

спеціалізовані ремесла;

ймовірну соціальну стратифікацію;

організовану поховальну традицію.

Цей період також характеризувався активними торговельними зв’язками регіону з іншими частинами Індії та за її межами.

🔎 Археологічна історія Паллаверема

Район Паллаверема вже відомий археологічними відкриттями. Близько 140 років тому британський археолог Александр Рі виявив у місцевих пагорбах ще одну давню труну.

Однак системні розкопки тривалий час були призупинені через судові суперечки щодо земельної ділянки. Лише наприкінці минулого року після відповідного рішення суду ASI змогла відновити повномасштабні дослідження.

Для точного визначення віку саркофага планують застосувати термолюмінесцентне датування — метод, що дозволяє встановити час останнього випалу кераміки.

Подальший аналіз може надати нові дані про:

поховальні обряди;

соціальну ієрархію;

матеріальну культуру ранньої історії Тамілнаду.

Знахідка є важливим свідченням високого рівня організації суспільств Південної Індії ще у III столітті до нашої ери.

