П’ятниця, 13 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

В Індії знайшли 2300-річний теракотовий саркофаг

Денис Молотов
В Індії знайшли 2300-річний теракотовий саркофаг
Фото: Archaeological Survey of India

В індійському штаті Тамілнаду археологи виявили унікальний теракотовий саркофаг віком близько 2300 років. Знахідку зробили під час розкопок у Паллаверемі — передмісті Ченнаї — на глибині приблизно двох метрів. Про це повідомляє Arkeonews.

📐 Конструкція та розміри

Глиняна труна має такі параметри:

  • довжина — близько 170 см;
  • ширина — 45 см;
  • глибина — приблизно 50 см.
В Індії знайшли 2300-річний теракотовий саркофаг 01
Фото: Archaeological Survey of India

Особливість артефакту — дванадцять акуратно сформованих ніжок, на які спирається саркофаг. За даними Археологічної служби Індії (ASI), саме складність конструкції та якість виконання одразу привернули увагу дослідників.

Старший археолог ASI Амв Субраман’ям зазначив, що така інженерна реалізація свідчить про розвинені керамічні технології та продуману поховальну архітектуру.

🏛 Мегалітична культура

Артефакт датують приблизно III століттям до н. е. — періодом існування розвиненої мегалітичної культури Південної Індії.

За словами дослідників, конструкція саркофага вказує на:

  • осілу громаду з достатнім технологічним рівнем;
  • спеціалізовані ремесла;
  • ймовірну соціальну стратифікацію;
  • організовану поховальну традицію.

Цей період також характеризувався активними торговельними зв’язками регіону з іншими частинами Індії та за її межами.

🔎 Археологічна історія Паллаверема

Район Паллаверема вже відомий археологічними відкриттями. Близько 140 років тому британський археолог Александр Рі виявив у місцевих пагорбах ще одну давню труну.

Однак системні розкопки тривалий час були призупинені через судові суперечки щодо земельної ділянки. Лише наприкінці минулого року після відповідного рішення суду ASI змогла відновити повномасштабні дослідження.

Для точного визначення віку саркофага планують застосувати термолюмінесцентне датування — метод, що дозволяє встановити час останнього випалу кераміки.

Подальший аналіз може надати нові дані про:

  • поховальні обряди;
  • соціальну ієрархію;
  • матеріальну культуру ранньої історії Тамілнаду.

Знахідка є важливим свідченням високого рівня організації суспільств Південної Індії ще у III столітті до нашої ери.

👉 Також нагадаємо, що в Луксорі (Єгипет) у некрополі Дра Абу ель-Неґа під час розкопок археологи знайшли три гробниці високопоставлених чиновників доби Нового царства, яка тривала з приблизно 1539 по 1077 рік до н.е.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Кількість жертв серед мирного населення в Україні зросла на 35% у 2025 році – аналітика

ПОДІЇ

Окупанти з рф намагались атакувати Львів ракетами «Кинджал»

ВАЖЛИВО

У Харкові затримали чоловіка: протидіяв ножем працівникам ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

У Києві без опалення залишаються понад 1400 будинків

ВАЖЛИВО

Міжнародні фейки проти української армії та іноземних добровольців стали найпоширенішими у 2025 році

СТОПФЕЙК

На росії підліток з ножем напав на студентів у гуртожитку медуніверситету

ПОДІЇ

Атаки рф по Херсону: загиблі, постраждалі та руйнування

ВІЙНА

Фейк: Французька преса звинувачує Макрона в тому, що він не зупинив війну в Україні

СТОПФЕЙК

Українські військові знищили склади дронів і пункт управління рф

ВІЙНА

На Київщині працює “генераторне господарство” загальною потужністю понад 100 МВт – ОВА

ПОДІЇ

Постачання боєприпасів Україні: Пентагон виявив порушення контрактів

ПОДІЇ

ГУР знищило дороговартісні системи ППО рф у Криму

ВАЖЛИВО

Гнилі продукти для військових і мільйонні відкати: майор тилу бригади ДШВ отримав підозру

КОРДОН

Україна і Франція розширюють оборонне партнерство

ВАЖЛИВО

У країнах ЄС зросла кількість українських біженців

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"