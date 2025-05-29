У Луксорі виявили три гробниці високопосадовців доби Нового царства

Луксор, Єгипет — У некрополі Дра Абу ель-Неґа під час розкопок археологи знайшли три гробниці високопоставлених чиновників доби Нового царства, яка тривала з приблизно 1539 по 1077 рік до н.е. Про це повідомляє CNN із посиланням на Міністерство туризму та старожитностей Єгипту.

📢 «Це відкриття має виняткове археологічне значення», — наголосив міністр туризму Шериф Фатхі.

Завдяки збереженим написам та фрескам дослідники змогли встановити імена та титули осіб, похованих у гробницях:

Амон-ем-Іпет — посадовець XIX–XX династій, тісно пов’язаний із культом бога Амона;

— посадовець XIX–XX династій, тісно пов’язаний із культом бога Амона; Бакі — наглядач зерносховища, який служив за XVIII династії;

— наглядач зерносховища, який служив за XVIII династії; Есу — писар, мер північних оазисів та наглядач храму Амона.

🏛 Усі три гробниці вирізняються складною архітектурною структурою з внутрішніми двориками, залами та поховальними шахтами. Хоча деякі фрески зазнали руйнувань, археологам вдалося зберегти важливі сцени релігійних обрядів та щоденного життя.

🧹 Розкопки ще тривають. Як зазначили в міністерстві, вчені планують продовжити очищення гробниць і дослідження артефактів, щоб краще зрозуміти особливості поховальної культури Нового царства.

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☝️ Раніше археологи повідомляли про ще одну знахідку — унікальну гробницю у Помпеях в елітному некрополі Порта Сарно. Вона, за попередніми оцінками, належала жриці богині Церери, покровительки родючості.

👉 Також нагадаємо, що новий аналіз пилу, витягнутого з Місяця, передбачає, що вода, пов’язана з поверхнею місячної, може мати походження від Сонця. Таке дослідження було опубліковано в PNAS.