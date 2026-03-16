В ЄС відреагували на грубу відмову рф вести переговори

Переговори про завершення війни в Україні залишаються безрезультатними, оскільки росія не демонструє реального бажання вести діалог про завершення війни. Про це 16 березня заявила висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, передає Укрінформ.

За її словами, москва продовжує посилювати військові удари по Україні, що свідчить про відсутність наміру розпочати переговорний процес.

📢 «росія показала, що насправді не хоче перемовин. Вони лише посилюють удари по Україні, адже вони хочуть задовольнити свої максималістські цілі. Європа не хоче цього дозволити, отже з чого б їм хотіти з нами розмовляти?», – сказала Каллас.

Цю заяву вона зробила, відповідаючи на прохання прокоментувати повідомлення у ЗМІ, згідно з якими російська сторона відмовила представникам Франції у пропозиції долучити Європу до мирних переговорів щодо України.

Каллас наголосила, що Європейський Союз повинен продовжувати політику тиску на росію. Зокрема, вона згадала необхідність дотримання обмеження граничної ціни на російську нафту, а також застосування положень 20-го пакета санкцій ЄС.

Серед інших заходів, за її словами, важливо посилювати боротьбу з так званим «тіньовим флотом» росії, який використовується для обходу санкцій.

Також Євросоюз розглядає можливість надання Україні кредиту на суму 90 млрд євро.

📌 Нагадаємо, раніше західні медіа повідомили, що помічник російського диктатора володимира путіна юрій ушаков різко відреагував на пропозицію Франції щодо участі Європи у мирних переговорах.

📢 «Відповідь Ушакова на це питання була фактично такою: “Вибачте, насправді ні, ми не хочемо, йдіть ви нах*й», – розповів високопоставлений європейський дипломат.

Водночас прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер раніше закликав країни-члени ЄС надати Євросоюзу мандат для проведення переговорів з росією, щоб спробувати досягти мирної угоди.