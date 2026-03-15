ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

У кремлі достатньо грубо послали радників Макрона – ЗМІ

Ілюстративне фото з відкритих джерел: дмітрій пєсков та юрій ушаков.

Франція запропонувала росіянам залучити європейські країни до мирних переговорів щодо завершення війни в Україні, однак у кремлі на цю ініціативу відповіли різко. Про це повідомляє видання Financial Times.

За інформацією журналістів, у лютому радники президента Франції з національної безпеки Еммануель Бонн та Бертран Бухвальтер відвідали москву. Під час візиту вони провели переговори з помічником російського правителя юрієм ушаковим.

За словами джерел видання, французькі чиновники наполягали на тому, що європейські країни повинні бути представлені за столом мирних переговорів.

📢 «Відповідь ушакова на це питання була фактично такою: “Вибачте, насправді ні, ми не хочемо, йдіть ви нах*й», – розповів високопоставлений європейський дипломат.

У кремлі цю позицію прокоментував прессекретар російського правителя дмитро пєсков. За його словами, європейські країни нібито не сприяють мирному процесу.

📢 «Європейці не хочуть допомагати мирному процесу, і коли приїхав представник Франції, він не приніс жодних позитивних сигналів, тож справді не почув нічого позитивного», – сказав пєсков у коментарі виданню.

📌 Нагадаємо, раніше спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повідомляв про зустріч із російською делегацією. Її очолював представник кремля кирило дмитрієв. Переговори відбулися у ніч на 12 березня.

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип