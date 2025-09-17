Середа, 17 Вересня, 2025
Урсула фон дер Ляєн анонсувала нові санкції ЄС щодо росії

Денис Молотов
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що готується 19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти росії, спрямований на обмеження російських криптоактивів. А також на банківську та енергетичну галузі країни-агресорки. Про це вона повідомила у мережі Х (колишній Twitter) після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.

Урсула фон дер Ляєн анонсувала нові санкції ЄС щодо росії Фон дер Ляєн підкреслила, що обговорення було продуктивним і мало на меті посилення економічного тиску на рф задля спільної боротьби проти її агресивних дій. Вона уточнила, що нові заходи охоплюватимуть фінансовий сектор, енергетичну галузь і криптоактиви.

📢 «Комісія вже працює над новою серією обмежень, які стосуються ключових фінансових та енергетичних аспектів російської економіки. Особлива увага приділяється криптоактивам», – заявила вона.

Президентка Єврокомісії також наголосила, що доходи рф від викопного палива залишаються джерелом фінансування війни проти України, тому країни ЄС мають пришвидшити відмову від імпорту російських енергоресурсів.

Раніше повідомлялося, що презентація 19-го пакета санкцій була відкладена через позицію Дональда Трампа. Президент США публічно наполягає на повному припиненні закупівель російської нафти.

За даними Bloomberg, оголошення пакета очікується пізніше, адже ЄС прагне узгодити заходи з країнами «Великої сімки».

☝️ Також раніше Єврокомісія наголосила, що 19 пакет санкцій проти росії офіційно не мав затвердженої дати презентації. А тому говорити про затримку некоректно. Про це заявила речниця ЄК Паула Піньйо на брифінгу, коментуючи інформацію ЗМІ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

