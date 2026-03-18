Уряд схвалив виплату 1500 грн для майже 13 млн українців

В Україні уряд погодив запуск програми цільової фінансової підтримки для пенсіонерів та соціально вразливих категорій населення. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко в Телеграм у середу, 18 березня.
📢 «Запускаємо цільову підтримку для пенсіонерів та вразливих категорій. Програма спрямована саме на тих громадян, кому потрібна допомога від держави з огляду на рівень доходів», – йдеться в офіційному повідомленні.
☝️ Йдеться про одноразову виплату у розмірі 1500 гривень, яка надійде вже у квітні.
📌 За даними уряду, допомогу отримають майже 13 мільйонів громадян.
До переліку одержувачів входять:
• пенсіонери за віком;
• люди з інвалідністю;
• малозабезпечені родини;
• отримувачі базової соціальної допомоги;
• внутрішньо переміщені особи (ВПО) теж серед отримувачів соцвиплат;
• багатодітні сім’ї;
• одинокі матері.
Важливо, що механізм виплат не потребує додаткових дій від громадян. Без заяв і додаткових звернень.
📌 Кошти будуть нараховані автоматично через уже чинні канали виплат, за якими люди вже отримують пенсії та соціальні виплати.
Зокрема, гроші надходитимуть:
- на банківські рахунки отримувачів
• або через «Укрпошту».
☝️ Таким чином, програма передбачає максимально спрощену процедуру отримання допомоги для громадян, які вже перебувають у системі соціального захисту.
