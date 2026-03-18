Уряд схвалив виплату 1500 грн для майже 13 млн українців

В Україні уряд погодив запуск програми цільової фінансової підтримки для пенсіонерів та соціально вразливих категорій населення. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко в Телеграм у середу, 18 березня.

📢 «Запускаємо цільову підтримку для пенсіонерів та вразливих категорій. Програма спрямована саме на тих громадян, кому потрібна допомога від держави з огляду на рівень доходів», – йдеться в офіційному повідомленні.

☝️ Йдеться про одноразову виплату у розмірі 1500 гривень, яка надійде вже у квітні.

📌 За даними уряду, допомогу отримають майже 13 мільйонів громадян.

До переліку одержувачів входять:

• пенсіонери за віком;

• люди з інвалідністю;

• малозабезпечені родини;

• отримувачі базової соціальної допомоги;

• внутрішньо переміщені особи (ВПО) теж серед отримувачів соцвиплат;

• багатодітні сім’ї;

• одинокі матері.

Важливо, що механізм виплат не потребує додаткових дій від громадян. Без заяв і додаткових звернень.

📌 Кошти будуть нараховані автоматично через уже чинні канали виплат, за якими люди вже отримують пенсії та соціальні виплати.

Зокрема, гроші надходитимуть:

на банківські рахунки отримувачів

• або через «Укрпошту».

✅ Додаткові заяви чи звернення подавати не потрібно.

☝️ Таким чином, програма передбачає максимально спрощену процедуру отримання допомоги для громадян, які вже перебувають у системі соціального захисту.