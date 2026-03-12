В Україні планують нову програму підтримки для 13 мільйонів громадян

Доплати українцям планують запровадити найближчим часом у межах нових державних програм підтримки населення. Про це 12 березня повідомив шостий президент України Володимир Зеленський у Telegram.

За словами глави держави, відповідні ініціативи обговорювалися під час наради з керівниками уряду. Участь у ній взяли прем’єр-міністр Юлія Свириденко, перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль, а також міністр економіки Олексій Соболев і міністр соціальної політики Денис Улютін.

☝️ Одним із ключових рішень стане спеціальна програма додаткових виплат для соціально вразливих категорій населення.

📢 «Міністерство соціальної політики України має підготувати на квітень програму спеціальної доплати для українських пенсіонерів і тих груп нашого суспільства, які отримують соціальну допомогу. Таку доплату отримають щонайменше 13 мільйонів українців, її обсяг становитиме 1500 гривень», – написав Зеленський.

За його словами, кошти нараховуватимуться автоматично, без необхідності подання додаткових заяв або проходження бюрократичних процедур. Доплату отримають громадяни, рівень доходів яких свідчить про потребу в додатковій підтримці.

Окрім цього, уряд готує ще одну програму допомоги, пов’язану із ситуацією на паливному ринку. Йдеться про компенсацію частини витрат на пальне для споживачів бензину, дизельного пального та автомобільного газу.

📢 «Програма стосуватиметься споживачів дизеля, бензину й автомобільного газу в Україні та працюватиме через систему кешбеку, дозволяючи компенсувати частину витрат на пальне. Доручив Юлії Свириденко сьогодні-завтра опрацювати деталі програм підтримки та представити їх суспільству», – додав президент.

Розробкою відповідного механізму мають зайнятися Міністерство економіки та Міністерство енергетики.

Причиною підготовки таких заходів стала нестабільність на світовому паливному ринку, пов’язана із загостренням ситуації навколо Ірану та скороченням постачання нафти.

Нагадаємо, минулого тижня в Україні різко зросли ціни на пальне на тлі війни на Близькому Сході.

Водночас експерти енергетичного ринку припускали, що частина підвищення вартості могла бути штучною, оскільки ситуація в Ірані на той момент ще не встигла безпосередньо вплинути на український ринок нафтопродуктів. На їхню думку, деякі оператори автозаправних станцій могли підвищити ціни переважно з комерційних міркувань.

👉 Також стало відомо, що стратегічні запаси нафти вирішили частково використати країни-члени Міжнародного енергетичного агентства (МЕА/IEA), щоб стабілізувати ситуацію на світовому ринку енергоносіїв після перебоїв, спричинених війною на Близькому Сході.