Уряд і Укренерго узгодили кроки для зменшення відключень світла

Перший віце-прем’єр – міністр енергетики Денис Шмигаль провів зустріч із правлінням НЕК «Укренерго», під час якої сторони обговорили ключові завдання для стабілізації роботи енергосистеми України та скорочення тривалості відключень у найбільш проблемних регіонах. Про це посадовець повідомив у Telegram у понеділок, 19 січня.

☝️ За словами Шмигаля, перед компанією насамперед стоїть невідкладне завдання наростити технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну.

📢 «Очікуємо швидких результатів щодо розбудови міждержавних інтерконекторів на кордонах з ЄС», — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, сторони обговорили розбудову електромереж для передачі електроенергії із західних областей до східних регіонів. За словами міністра, це дозволить ефективніше використовувати як власну генерацію, так і імпортовану електроенергію саме там, де попит на неї є найвищим.

📢 «Мова, як про ремонти, так і про розбудову мережі. Поставлені завдання, які дозволять зменшити тривалість відключень там, де ситуація зараз найбільш складна», — написав Шмигаль.

Серед інших важливих рішень — спрощення підключення розподіленої генерації, зокрема когенераційних установок і потужних генераторів. Міністр наголосив, що енергосистема має бути готова оперативно підключати альтернативну генерацію, передусім у найбільш енергодефіцитних регіонах країни.

Також на зустрічі обговорили оперативні ремонти та відновлення мереж у прифронтових районах спільно з Державною спеціальною службою транспорту.

Окрему увагу приділили захисту підстанцій — від облаштування укриттів до застосування засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та систем протиповітряної оборони (ППО).

📢 «Для української енергосистеми зараз важливий кожен мегават. Це стосується як повернення в роботу пошкоджених російськими ударами енергооб’єктів, так і введення в експлуатацію нових генераційних потужностей», — резюмував Шмигаль.

Нагадаємо, ситуація в енергосистемі різко погіршилася 9 січня, тоді ж російські окупаційні війська запустили ракету «орєшнік» з полігону Капустін Яр по Львівській області. А також здійснили масовану атаку на Київ ракетами та дронами. Внаслідок ударів загинули чотири людини, ще 26 отримали поранення, а в столиці сотні тисяч мешканців залишилися без світла, тепла та води.

Минулого тижня шостий президент України Володимир Зеленський оголосив про режим надзвичайної ситуації в енергетиці. У Києві було створено координаційний штаб, який очолив Денис Шмигаль.