Субота, 31 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

Укрзалізниця повідомила про стабілізацію ситуації з енергоживленням

Денис Молотов
Укрзалізниця повідомила про стабілізацію ситуації з енергоживленням
Ілюстративне фото з відкритих джерел: УЗ.

Енергопостачання Укрзалізниці вдалося стабілізувати після аварійної ситуації, що виникла через відключення зовнішнього живлення. Про це компанія повідомила у суботу, 31 січня.

📢 «Електропостачання відновлено майже в усіх регіонах – поїзди продовжують рух за своїми маршрутами. Відставання від графіка мінімальні та будуть надолужені», – зазначили в Укрзалізниці.

☝️ У компанії також повідомили, що на вокзалах забезпечено світло й опалення, а пункти обігріву працюють у штатному режимі.

Окрім цього, у Києві відновила рух міська електричка. Орієнтовні затримки поїздів становлять 20–30 хвилин.

📢 «Максимально наздоганяємо графік», – додали в Укрзалізниці.

Нагадаємо, близько 11:00 у Києві та низці областей було задіяно аварійні відключення електроенергії. У столиці через низьку напругу в мережі зупинили рух метрополітену.

Пізніше в Міненерго повідомили, що в Україні сталося каскадне відключення в електроенергетичній мережі та спрацювання автоматичних захистів на підстанціях, унаслідок чого розвантажили енергоблоки АЕС.

Масштабне знеструмлення також вплинуло на Молдову.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Третина боїв на фронті – на Покровському та Південно-Слобожанському напрямках: карти від Генштабу

ПОДІЇ

Депутату Берегівської райради оголосили підозру за приховування активів

КРИМІНАЛ

На фронті зафіксовано 103 бойових зіткнення, окупанти здійснили 99 авіаударів – Генштаб

ВІЙНА

На фронті за добу зафіксовано 127 бойових зіткнень: оновлені карти від Гештабу

ПОДІЇ

рф намагається нав’язати чергову умову завершення війни – ISW

ПОЛІТИКА

Нічна атака рф: збито 103 дрони, зафіксовані влучання на 22 локаціях

ВІЙНА

Мінцифри спростувало інформацію про кібератаку на енергосистему України

ВАЖЛИВО

До суду скеровано справи колаборанток з окупаційної «митниці» Луганщини

КРИМІНАЛ

Зеленський не поїде на росію та запросив путіна до Києв

ПОЛІТИКА

«Дискомбобулятор»: Трамп заявив про новітню зброю США

ПОЛІТИКА

Зеленський заявив про готовність дотримуватися енергетичного перемирʼя

ВАЖЛИВО

129 бойових зіткнень за добу, 61 авіаудар: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

ПОДІЇ

В кремлі підтвердили продовження переговорів в Абу-Дабі

ВАЖЛИВО

Житлові ваучери для ВПО з ТОТ: як не працює програма

ТОЧКА ЗОРУ

Людство за 85 секунд до катастрофи: Годинник Судного дня

СУСПІЛЬСТВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ