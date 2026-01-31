Укрзалізниця повідомила про стабілізацію ситуації з енергоживленням

Енергопостачання Укрзалізниці вдалося стабілізувати після аварійної ситуації, що виникла через відключення зовнішнього живлення. Про це компанія повідомила у суботу, 31 січня.

📢 «Електропостачання відновлено майже в усіх регіонах – поїзди продовжують рух за своїми маршрутами. Відставання від графіка мінімальні та будуть надолужені», – зазначили в Укрзалізниці.

☝️ У компанії також повідомили, що на вокзалах забезпечено світло й опалення, а пункти обігріву працюють у штатному режимі.

Окрім цього, у Києві відновила рух міська електричка. Орієнтовні затримки поїздів становлять 20–30 хвилин.

📢 «Максимально наздоганяємо графік», – додали в Укрзалізниці.

Нагадаємо, близько 11:00 у Києві та низці областей було задіяно аварійні відключення електроенергії. У столиці через низьку напругу в мережі зупинили рух метрополітену.

Пізніше в Міненерго повідомили, що в Україні сталося каскадне відключення в електроенергетичній мережі та спрацювання автоматичних захистів на підстанціях, унаслідок чого розвантажили енергоблоки АЕС.

Масштабне знеструмлення також вплинуло на Молдову.