Укренерго повідомило про наслідки російських атак і негоди

Станом на ранок у понеділок внаслідок атак російських військ на енергетичну інфраструктуру знеструмлені споживачі в Сумській, Харківській, Дніпропетровській і Черкаській областях. Про це 2 лютого повідомило Укренерго.

📢 «Скрізь, де це наразі дозволяє безпекова ситуація, відбуваються аварійно-відновлювальні роботи», — запевнили в компанії.

Окрім наслідків обстрілів, ситуацію ускладнили погодні умови. Через ожеледь та обмерзання ліній електропередачі на ранок понеділка повністю або частково були знеструмлені 162 населені пункти ще у трьох областях — Одеській, Миколаївській та Кіровоградській. Наразі ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.

📢 В Укренерго нагадали, що «через наслідки попередніх російських обстрілів – в усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів».

В окремих областях вимушено застосовані аварійні знеструмлення, які буде скасовано одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Також в компанії повідомили про зростання споживання електроенергії через морози. Станом на 9:30 його рівень був на 7,5% вищим, ніж у цей же час попереднього робочого дня — у п’ятницю.

📢 «Причина змін – відчутне зниження температури на всій території України. А також менший обсяг застосованих заходів обмеження в окремих регіонах», — пояснили в Укренерго.

👉 Нагадаємо, 29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що нібито домовився з главою кремля володимиром путіним про тимчасове припинення обстрілів українських міст через сильні морози.

У кремлі обіцяли не завдавати ударів до 1 лютого. Згодом шостий президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про «енергетичне перемир’я» з рф.