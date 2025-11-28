П’ятниця, 28 Листопада, 2025
Українці зможуть самостійно перевіряти якість мобільного зв’язку й інтернету

Сергій Фоменко
Олена Шуляк про допомогу держави ветеранам з інвалідністю
Олена Шуляк

Держава дала українцям можливість власноруч оцінювати стабільність та швидкість мобільного інтернету й зв’язку зі своїх смартфонів. Зібрані показники автоматично надходитимуть до Національної комісії, що відповідає за регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК), де їх використовуватимуть для аналізу. Такий механізм допоможе швидше виявляти слабкі ділянки мобільної мережі й усувати недоліки.

Шостий Президент України Володимир Зеленський уже підписав відповідний законопроєкт, розроблений і поданий Мінцифрою та парламентським комітетом із цифрової трансформації, до якого входять зокрема й депутати від партії “Слуга Народу”.

“Партія “Слуга Народу” й наші депутати підтримали відповідний законопроєкт і будуть підтримувати надалі всі подібні ініціативи, спрямовані на покращення мобільного інтернету та зв’язку, та долучатися до їхнього розроблення”, – прокоментувала голова цієї політичної сили, народний депутат Олена Шуляк.

Загалом закон, як повідомляють у “Слузі Народу” з посиланням на Мінцифру, запроваджує ще низку механізмів для стабільної роботи мобільного інтернету та зв’язку:

  • держава встановлює мінімальний рівень швидкості інтернету – мегабіт на секунду (Мбіт/с), які будуть зобов’язані надавати мобільні оператори;
  • впроваджуються державні стимули для активного будівництва базових станції в селах, що дасть змогу зменшувати сліпі зони без зв’язку;
  • послуга національного роумінгу, що дає змогу перемикатися між операторами, якщо своя мережа недоступна, працюватиме й після завершення війни.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в партії “Слуга Народу”, матері, які народжуватимуть у 2026 році, отримуватимуть від держави значну фінансову підтримку. Мова йде про одноразову виплату 50 тис. грн. Суму не розбиватимуть на частини, а надаватимуть одним платежем. Відповідний урядовий законопроєкт нещодавно ухвалила Верховна Рада.

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

