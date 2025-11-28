Українці зможуть самостійно перевіряти якість мобільного зв’язку й інтернету

Держава дала українцям можливість власноруч оцінювати стабільність та швидкість мобільного інтернету й зв’язку зі своїх смартфонів. Зібрані показники автоматично надходитимуть до Національної комісії, що відповідає за регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК), де їх використовуватимуть для аналізу. Такий механізм допоможе швидше виявляти слабкі ділянки мобільної мережі й усувати недоліки.

Шостий Президент України Володимир Зеленський уже підписав відповідний законопроєкт, розроблений і поданий Мінцифрою та парламентським комітетом із цифрової трансформації, до якого входять зокрема й депутати від партії “Слуга Народу”.

“Партія “Слуга Народу” й наші депутати підтримали відповідний законопроєкт і будуть підтримувати надалі всі подібні ініціативи, спрямовані на покращення мобільного інтернету та зв’язку, та долучатися до їхнього розроблення”, – прокоментувала голова цієї політичної сили, народний депутат Олена Шуляк.

Загалом закон, як повідомляють у “Слузі Народу” з посиланням на Мінцифру, запроваджує ще низку механізмів для стабільної роботи мобільного інтернету та зв’язку:

держава встановлює мінімальний рівень швидкості інтернету – мегабіт на секунду (Мбіт/с), які будуть зобов’язані надавати мобільні оператори;

впроваджуються державні стимули для активного будівництва базових станції в селах, що дасть змогу зменшувати сліпі зони без зв’язку;

послуга національного роумінгу, що дає змогу перемикатися між операторами, якщо своя мережа недоступна, працюватиме й після завершення війни.

