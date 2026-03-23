Балтійські порти рф призупинили роботу після ударів

На росії 22 березня призупинено навантаження нафти та нафтопродуктів у балтійських портах «Приморськ» та «Усть-Луга» після атаки безпілотників. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters з посиланням на галузеві джерела.

📢 «Це призупинення посилює глобальний дефіцит, спричинений закриттям Тегераном Ормузької протоки через війну США та Ізраїлю проти Ірану», – йдеться у повідомленні. Проте, агенції не вдалося оперативно отримати коментар від «Транснєфті».

☝️ Нафтоналивні потужності порту «Приморськ» у Балтійському морі становлять близько 1 млн барелів нафти на добу, а також приблизно 300 тис. барелів дизельного пального щодня. Цей порт є ключовим перевалочним пунктом для експорту російського сорту нафти «Urals» і низькосірчистого дизельного пального стандарту Євро-5.

За даними джерел, у 2025 році експортна перевалка низькосірчистого дизпалива склала близько 16,8 млн тонн. Водночас через термінали в Усть-Луга обсяг перевалки нафтопродуктів на експорт перевищив 32,8 млн тонн за той же період.

Моніторингові OSINT-канали в Telegram зазначають:

📢 «Найбільший нафтовий порт країни на цьому напрямку, з потужністю до 75 млн тонн на рік, оператором якого є Транснефть. Саме звідси відвантажується основний обсяг нафти марки Urals crude oil, у тому числі через “тіньовий флот” для обходу санкцій. Ураження такого вузла напряму б’є по експортній логістиці та валютних надходженнях рф», – йдеться у повідомленні.

Раніше влада Ленінградської області підтвердила атаку безпілотників на порти Балтійського узбережжя. Внаслідок ударів загорілися паливні резервуари, триває ліквідація пожежі.

Нагадаємо, у ніч на 21 березня Збройні сили України завдали удару по нафтопереробному заводу у Саратові, де було пошкоджено установку вторинної переробки та резервуар для зберігання нафти.