Українські дрони повністю вивели з ладу первинну переробку Сизранського НПЗ на росії

Українські Сили оборони продовжують успішно реалізувати стратегію руйнування воєнно-економічного потенціалу держави-агресора, завдаючи точних ударів по об’єктах критичної промисловості на великій відстані від лінії фронту. Сили безпілотних систем (СБС) уразили Сизранський нафтопереробний завод (НПЗ).

Українські ударні дрони долетіли до міста Сизрань та успішно атакували одне з найбільших місцевих підприємств уранці в неділю, 12 липня. Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал Exilenova+.

За офіційними словами губернатора Самарської області В’ячеслава Федорищева, цієї ночі о 03:07 для всього регіону було оголошено загрозу атаки безпілотників. Проте жодних інших подробиць руйнувань чи наслідків російський чиновник свідомо не повідомив.

Утім, приблизно о 5-й годині ранку в місцевих соціальних мережах стали масово з’являтися перші відеокадри з території НПЗ у Сизрані. Безпілотні апарати вдарили саме по промисловому об’єкту, після чого на записах чітко видно величезний чорний стовп диму та масштабну пожежу.

Організатори спецоперації та економічне значення підприємства

Цей успішний глибокий рейд став результатом скоординованих дій кількох профільних відомств та елітних підрозділів української армії. У ніч на 12 липня оператори 1-го окремого центру та 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра» у тісній взаємодії з Головним управлінням розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) та Державною прикордонною службою України (ДПСУ) уразили нафтопереробний завод у Самарській області рф.

ℹ️ Для російської економіки та армійської логістики цей об’єкт є одним з опорних елементів. «Сизранський НПЗ» — один із найбільших нафтопереробних заводів компанії «роснефть» та ключове підприємство всього південного Поволжя. Його офіційна річна потужність становить близько 8,5 млн тонн нафти. Це дорівнює приблизно 3% від загального обсягу всієї нафтопереробки у рф. Завод безперервно виробляв автомобільний бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, а також мазут і бітум для потреб військових.

Технічні наслідки удару та знищення установок

Внаслідок проведення операції класу #DeepStrike на території підприємства виникла масштабна пожежа, яку російські рятувальники не могли приборкати протягом багатьох годин.

Аналітики моніторингової групи «Кіберборошно» провели детальний аналіз додаткових кадрів об’єктивного контролю та встановили точні місця влучань.

Перелік критично уражених технологічних комплексів НПЗ:

Спеціалізована установка первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-5;

Потужна промислова установка первинної переробки ЕЛОУ-АВТ-6;

Технологічний комплекс вторинної переробки сировини ЛЧ-35/11-600.

Завдяки точним попаданням безпілотників нафтохімічний гігант зазнав критичних технологічних пошкоджень. За оцінками експертів, за підсумками атаки виведено з ладу 100% потужностей первинної переробки нафти. Також знищено приблизно 10% потужностей вторинної переробки заводу.

Сили безпілотних систем послідовно та системно знижують спроможності противника постачати пально-мастильні матеріали російській окупаційній армії. Це суттєво ускладнює ворогу можливість продовжувати збройну агресію проти України. Українські збройні сили залишаються на крок попереду. Детальна інформація щодо інших наслідків ураження наразі уточнюється.

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👉 Також нагадаємо, що українські Захисники провели унікальну комбіновану операцію в повітрі та на воді, завдавши нищівного удару по економічній та логістичній інфраструктурі агресора. У ніч на суботу підрозділи Сил оборони завдали ураження рекордній кількості російських суден в акваторії Азовського моря – 21 танкер, чотири буксири, два суховантажні судна та земснаряд.