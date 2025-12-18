Українська народна премія – 2025 — свідомий вибір нації

У 2025 році споживачі по всій Україні підтвердили свою прихильність 990 компаніям у 30 провідних категоріях. Цей результат став відкритим свідченням суспільного визнання брендів, які пройшли перевірку часом, цінностями та реальними очікуваннями українців.

«Українська народна премія» — це символ усвідомленого вибору, зробленого мільйонами громадян. Це знак довіри до компаній, які демонструють відповідальність, сталість і повагу до свого споживача. У кожній номінації відзначено бренди, що відповідають стандартам сучасної України та обрані споживачами. Премія формує прозорі правила оцінювання на національному рівні, у яких ключову роль відіграє довіра споживачів, а не інтенсивність маркетингової присутності.

За результатами загальнонаціонального дослідження у 2025 році найвищий рівень довіри отримали:

HOTLINE.FINANCE — страховий маркетплейс (агрегатор) 2025 року

Аптека АНЦ — мережа аптек 2025 року

Мати та дитина — клініка репродуктивної медицини 2025 року

B. Braun — медичні пристрої (інфузомати) 2025 року

Omron — виробник обладнання для здоров’я 2025 року

MOYO — мережа магазинів техніки 2025 року

GoIT — IT-освіта 2025 року

GoITeens — IT-навчання для дітей 2025 року

Neoversity — вища IT-освіта 2025 року

DNKa’ — гель-лаки 2025 року

Брадобрей — мережа барбершопів 2025 року

Suzie — український бренд дитячого одягу 2025 року

Suzie — дитячий одяг (шкільна форма) 2025 року

Kite — рюкзаки 2025 року

Millennium — шоколад 2025 року

Millennium — цукерки 2025 року

VARTA — батарейки 2025 року

VARTA — акумуляторні батарейки 2025 року

VARTA — ліхтарики 2025 року

NovoAbrasive — абразивні круги 2025 року

Aplot — вхідні двері 2025 року

Біхелс — засоби рослинного походження 2025 року

Nature’s Sunshine — дієтичні добавки 2025 року

Flowers.ua — сервіс доставляння квітів 2025 року

New Recruiting Group — рекрутингова компанія 2025 року

Rozmova — платформа психологічної підтримки 2025 року

Повний перелік переможців доступний на офіційному сайті проєкту:

https://www.ukrainian-choice.com/winners-2025

Ваш бренд може стати наступним. Реєстрація для участі у проєкті «Українська народна премія – 2026» відкриється зовсім скоро. Це можливість заявити про себе на національному рівні, отримати підтримку споживачів і закріпити свою позицію серед брендів, яким довіряє країна.