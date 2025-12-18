Українська народна премія – 2025 — свідомий вибір нації

У 2025 році споживачі по всій Україні підтвердили свою прихильність 990 компаніям у 30 провідних категоріях. Цей результат став відкритим свідченням суспільного визнання брендів, які пройшли перевірку часом, цінностями та реальними очікуваннями українців.
«Українська народна премія» — це символ усвідомленого вибору, зробленого мільйонами громадян. Це знак довіри до компаній, які демонструють відповідальність, сталість і повагу до свого споживача. У кожній номінації відзначено бренди, що відповідають стандартам сучасної України та обрані споживачами. Премія формує прозорі правила оцінювання на національному рівні, у яких ключову роль відіграє довіра споживачів, а не інтенсивність маркетингової присутності.
За результатами загальнонаціонального дослідження у 2025 році найвищий рівень довіри отримали:
- HOTLINE.FINANCE — страховий маркетплейс (агрегатор) 2025 року
- Аптека АНЦ — мережа аптек 2025 року
- Мати та дитина — клініка репродуктивної медицини 2025 року
- B. Braun — медичні пристрої (інфузомати) 2025 року
- Omron — виробник обладнання для здоров’я 2025 року
- MOYO — мережа магазинів техніки 2025 року
- GoIT — IT-освіта 2025 року
- GoITeens — IT-навчання для дітей 2025 року
- Neoversity — вища IT-освіта 2025 року
- DNKa’ — гель-лаки 2025 року
- Брадобрей — мережа барбершопів 2025 року
- Suzie — український бренд дитячого одягу 2025 року
- Suzie — дитячий одяг (шкільна форма) 2025 року
- Kite — рюкзаки 2025 року
- Millennium — шоколад 2025 року
- Millennium — цукерки 2025 року
- VARTA — батарейки 2025 року
- VARTA — акумуляторні батарейки 2025 року
- VARTA — ліхтарики 2025 року
- NovoAbrasive — абразивні круги 2025 року
- Aplot — вхідні двері 2025 року
- Біхелс — засоби рослинного походження 2025 року
- Nature’s Sunshine — дієтичні добавки 2025 року
- Flowers.ua — сервіс доставляння квітів 2025 року
- New Recruiting Group — рекрутингова компанія 2025 року
- Rozmova — платформа психологічної підтримки 2025 року
Повний перелік переможців доступний на офіційному сайті проєкту:
https://www.ukrainian-choice.com/winners-2025
Ваш бренд може стати наступним. Реєстрація для участі у проєкті «Українська народна премія – 2026» відкриється зовсім скоро. Це можливість заявити про себе на національному рівні, отримати підтримку споживачів і закріпити свою позицію серед брендів, яким довіряє країна.