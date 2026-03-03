ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
Україні заборонили форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026

Денис Молотов
Фото: Національний паралімпійський комітет України / заборонена парадна форма паралімпійців.

Українській збірній на зимових Паралімпійських іграх заборонили використовувати парадну форму із зображенням мапи країни у міжнародно визнаних кордонах. Про це повідомив президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич в інтерв’ю Укрінформ.

За його словами, Міжнародний паралімпійський комітет визнав дизайн занадто політичним. У комітеті пояснили, що спортсменам не дозволяється використовувати елементи національної ідентичності — зокрема слова державного гімну або контури державних кордонів.

Сушкевич зауважив, що під час підготовки екіпірування НПК діяв «радикально». Він пов’язав це з тим, що після Літніх Паралімпійських ігор 2024 відбулася, за його словами, «ескалація лояльності до росії». Зокрема, в Італії збірним рф та Білорусі вперше з 2014 року дозволили виступати під власними прапорами.

📢 «Суб’єкти паралімпійського чиновництва стережуть, щоб не дати Україні заявити про себе як країні без окупації, і що вона буде боротись у такій формі проти країни-агресора», — заявив Сушкевич.

Через заборону форми України Паралімпійському комітету довелося терміново доставляти до Італії альтернативний комплект екіпірування.

☝️ Зимові Паралімпійські ігри 2026 року стартують 6 березня. Україну на змаганнях представлятимуть 25 паратлетів і 10 спортсменів-гайдів.

Раніше повідомлялося, що низка країн розглядає бойкот церемонії відкриття Паралімпіади через допуск спортсменів із росії та Білорусі.

