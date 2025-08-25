Україна вимагає захисту від спроб рф привласнити стратегічні ресурси

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко провела зустріч зі спеціальним представником президента США Кітом Келлогом. Переговори відбулися 24 серпня, про що очільниця уряду повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, головною темою обговорення стали реальні безпекові гарантії для України, які мають ґрунтуватися на Статуті ООН і передбачати безумовну повагу до суверенітету держави. Вона наголосила, що фундаментом для їхньої реалізації є сильна армія та стійка економіка.

📢 «Ми повинні зберегти потенціал Збройних сил та водночас розвивати промисловість, аби гарантії були дієвими, а не декларативними», — підкреслила Свириденко.

Окрему увагу сторони приділили гуманітарним питанням, зокрема поверненню українських громадян. Йдеться про військовополонених, цивільних заручників і дітей, яких росія незаконно депортувала на свою територію. Прем’єрка наголосила, що це питання залишається серед пріоритетних на міжнародному порядку денному.

Важливою темою зустрічі стало також питання критичних мінералів і промислових активів, які опинилися на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). Свириденко заявила, що будь-які спроби легалізувати їхнє використання чи торгівлю є неприпустимими.

📢 «Наші ресурси повинні працювати на Україну, а не на агресора», — зазначила вона.

Раніше уряд затвердив оновлений перелік стратегічно та критично важливих копалин, які надаватимуться у користування через аукціони та конкурси. Україна вже зробила перший крок у виконанні угоди зі США у сфері видобутку корисних копалин. Зокрема, літій із родовища Добра стане тестовим проєктом у рамках нових домовленостей.

Київ та Вашингтон продовжують узгоджувати не лише військові та безпекові підходи, але й спільні дії у сфері захисту ресурсів, які мають стратегічне значення для майбутнього енергетичної незалежності та економічної стійкості України.