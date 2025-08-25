Понеділок, 25 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Україна вимагає захисту від спроб рф привласнити стратегічні ресурси

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна вимагає захисту від спроб рф привласнити стратегічні ресурси

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко провела зустріч зі спеціальним представником президента США Кітом Келлогом. Переговори відбулися 24 серпня, про що очільниця уряду повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, головною темою обговорення стали реальні безпекові гарантії для України, які мають ґрунтуватися на Статуті ООН і передбачати безумовну повагу до суверенітету держави. Вона наголосила, що фундаментом для їхньої реалізації є сильна армія та стійка економіка.

📢 «Ми повинні зберегти потенціал Збройних сил та водночас розвивати промисловість, аби гарантії були дієвими, а не декларативними», — підкреслила Свириденко.

Окрему увагу сторони приділили гуманітарним питанням, зокрема поверненню українських громадян. Йдеться про військовополонених, цивільних заручників і дітей, яких росія незаконно депортувала на свою територію. Прем’єрка наголосила, що це питання залишається серед пріоритетних на міжнародному порядку денному.

Важливою темою зустрічі стало також питання критичних мінералів і промислових активів, які опинилися на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). Свириденко заявила, що будь-які спроби легалізувати їхнє використання чи торгівлю є неприпустимими.

📢 «Наші ресурси повинні працювати на Україну, а не на агресора», — зазначила вона.

Раніше уряд затвердив оновлений перелік стратегічно та критично важливих копалин, які надаватимуться у користування через аукціони та конкурси. Україна вже зробила перший крок у виконанні угоди зі США у сфері видобутку корисних копалин. Зокрема, літій із родовища Добра стане тестовим проєктом у рамках нових домовленостей.

Київ та Вашингтон продовжують узгоджувати не лише військові та безпекові підходи, але й спільні дії у сфері захисту ресурсів, які мають стратегічне значення для майбутнього енергетичної незалежності та економічної стійкості України.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

США можуть визнати рф спонсоркою тероризму через викрадення українських дітей – сенатор

ПОЛІТИКА

Понад 70 боїв на фронті, українські підрозділи мають успіхи на Північно-Слобожанському та Курському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Фотофейк: Трамп показав Зеленському кепку з написом «I love Putin»

СТОПФЕЙК

На Покровському напрямку – понад третина всіх боїв: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Масована атака дронами на Сумську область: є загиблі

ВІЙНА

У Києві відбулася форсайт-сесія «Майбутнє, яке ми можемо спрогнозувати» для розвитку громад Луганщини

ЛУГАНЩИНА

путін побачив «світло у кінці тунелю»

ПОДІЇ

Другий шанс для українців здобути нову професію

СУСПІЛЬСТВО

На росії терміново купують пальне у Білорусі через критичний дефіцит

ПОДІЇ

На росії горить Новошахтинський НПЗ після нічної атаки дронів

ВІЙНА

Зеленський побачив реальний шанс на мир

ПОЛІТИКА

Пентагон очікує більшої участі Європи у питанні миру для України — Politico

ВАЖЛИВО

Кіт Келлог та іноземні делегації приєдналися до урочистостей у центрі столиці

ВАЖЛИВО

Понад 20 млн грн виділено громадами Сватівського району на підтримку захисників та їхніх родин

ЛУГАНЩИНА

Військово-повітряні сили Ізраїлю атакували хуситів у Ємені

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"