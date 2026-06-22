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Міністерство оборони України: закриваємо пляжний сезон у Криму

Денис Молотов
Денис Молотов
Міністерство оборони України: закриваємо пляжний сезон у Криму 01
Ілюстративне фото з офіційних джерел / Генеральний штаб ЗСУ / 22.06.2026

Міністерство оборони України підтвердило, що в тимчасово окупованому Криму протягом останніх днів було завдано ударів по низці ворожих цілей: об’єктах протиповітряної оборони (ППО), нафтобазі та газостанції. Таку офіційну заяву відомство оприлюднило у понеділок, 22 червня, на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Міністерство оборони України: закриваємо пляжний сезон у Криму
Ілюстративне фото з офіційних джерел / Генеральний штаб ЗСУ / 22.06.2026

Українські безпілотні та ракетні комплекси продовжують методично руйнувати оборонний щит загарбників та їхню систему логістичного забезпечення на півострові. Комплексна операція призвела до суттєвого зниження бойового потенціалу російських військ у регіоні.

Як йдеться в офіційному повідомленні МО, лише за останні дні Сили оборони ефективно вразили на півострові нафтобазу, газові компресорні станції, зенітні ракетно-гарматні комплекси ППО «Панцир» і С-400, а також сучасні радіолокаційні станції «Небо-У» та «Каста».

Попередження для цивільних та зрив курортного сезону

Ураження ключових радіолокаційних вузлів та систем протиповітряного захисту робить військові об’єкти окупантів абсолютно беззахисними перед наступними етапами деокупації.

Міністерство оборони України: закриваємо пляжний сезон у Криму 05 У своєму зверненні оборонне відомство також прозоро натякнуло на те, що на півострові цього літа очікується несприятливий курортний сезон. Це зумовлено тим, що його фактично закривають влучні та скоординовані дії Сил оборони України.

Місцеве населення та приїжджих громадян країни-агресора вкотре закликають триматися якнайдалі від будь-яких військових баз, аеродромів, паливних терміналів та інших вогненебезпечних об’єктів загарбницької армії.

Стратегія повної ізоляції окупованого Криму

Міністерство оборони України: закриваємо пляжний сезон у Криму 06 Поточні результативні нальоти є частиною ширшого замислу українського командування, спрямованого на переривання всіх комунікацій ворога з материковою частиною.

Нагадаємо, міністр оборони Михайло Федоров днями сказав, що в найближчий час тимчасово окупований український півострів Крим стане повністю ізольованим через масовані удари безпілотників. Цей прогноз уже починає реалізовуватися на практиці.

Знищення інфраструктури подвійного призначення, зокрема паливних складів та компресорних станцій, позбавляє окупаційні підрозділи можливості маневрувати ресурсами та забезпечувати стабільну життєдіяльність своїх гарнізонів.

На фоні відсутності палива, світла та водопостачання росіяни масово тікають з окупованого Криму. Про це у неділю, 21 червня, активно повідомляють численні очевидці в соціальних мережах, фіксуючи панічні настрої серед приїжджого населення країни-агресора.

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