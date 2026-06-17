Сіверськодонецька МВА пояснила зміни у списках програми «Житло для ВПО 60+»

16 червня 2026 року у Сіверськодонецькій громаді відбувся розіграш пільгових житлових кредитів для переселенців віком від 60 років. За його підсумками було визначено 17 переможців, чиї дані оприлюднені на сайті Держмолодьжитла. Програма має стати проривом у соціальній політиці: літні переселенці отримують шанс на власне житло, адже банки відмовляють їм у звичайних іпотеках. Фінансування склало 51 млн грн, а умови передбачали компенсацію 99,99% кредиту.

Суперечка у соцмережах

Одразу після жеребкування у соцмережах вибухнула суперечка. Мешканці виявили розбіжності між списками, опублікованими Сіверськодонецькою МВА у різні дати. Жителька громади Ольга Тітова заявила, що її родичка Катерина була під номером 1079 у списку від 8 червня, але після жеребкування цей номер отримав інший учасник. У реєстрі від 11 червня Катерина вже значилася під номером 1078. Кількість заявок теж змінилася — з 1414 до 1412. Волонтерка Анна Щеблєтова підтвердила, що оновлений список з’явився на сайті адміністрації вже після жеребкування, що викликало підозри у маніпуляціях.

Коментарі у Фейсбук на сторінці Сєвєродонецька міська військово-цивільна адміністрація під допи... 1 з 6

У коментарях під публікаціями адміністрації з’явилися десятки повідомлень із питаннями щодо прозорості процедури. Деякі користувачі заявляли, що номери заявок не збігаються з прізвищами, інші звертали увагу на присутність у списках людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Проте публічних доказів порушення умов програми наразі не надано. Частина жителів громади припускає, що причиною конфлікту стала відсутність заздалегідь опублікованого остаточного реєстру. Якби фінальний список учасників був оприлюднений до початку жеребкування, багатьох запитань і підозр вдалося б уникнути.

Реакція влади

Начальниця Сіверськодонецької МВА Євгенія Бойко під час брифінгу, який відбувся 17 червня, пояснила, що списки змінювалися через дубляжі, некоректні дані та численні дзвінки громадян. За її словами, остаточний реєстр був переданий до Держмолодьжитла 11 червня разом із фінансуванням.

«Номери в цих списках не є реєстраційними номерами з реєстру, який був переданий до Держмолодьжитла. Єдиний реєстр знаходиться виключно там», — заявила вона.

Бойко додала, що реєстр був завантажений у систему під час прямого ефіру, який можна переглянути на Ютубі. Система автоматично відібрала 17 номерів випадковим чином, і всі прізвища переможців були оголошені відразу. «Жодні номери не змінювалися, ніякі реєстри до чи після ефіру не змінювалися. Існує тільки один реєстр, сформований і надісланий Держмолодьжитлу 11 червня», — наголосила вона.

Вона також акцентувала, що реєстр підлягає публікації відповідно до положення про міську цільову програму, і строки публікації документ не визначає. На майбутнє апарат адміністрації пообіцяв публікувати перелік одночасно з передачею реєстру до Держмолодьжитла.

Щодо інформації з соцмереж про участь у програмі людини, яка нині живе на тимчасово окупованій території, Бойко зазначила: адміністрації не відомо, про кого саме йдеться.

«Право оскаржувати рішення органу державної влади є у кожного, воно є непорушним. Ми жодним чином не будемо впливати на це», — додала вона.

Супровід переможців

Після розіграшу житлової програми «Житло для ВПО 60+» Сіверськодонецька МВА та Держмолодьжитло взяли на себе завдання супроводжувати кожного з 17 переможців. Відразу після оголошення результатів представники адміністрації та фонду почали телефонувати переможцям, щоб допомогти їм пройти всі бюрократичні етапи.

«Ми готові сприяти у підготовці документів. Держмолодьжитло бере на себе повністю весь супровід людини до кінцевої мети, готові допомагати й консультувати з усіх питань», – зауважила Бойко під час брифінгу.

За її словами, переможці мають один місяць, щоб визначитися з житлом, але у випадку форс-мажорів можливе продовження терміну. Крім того, за ініціативи МВА було розширено територіальні обмеження: тепер житло можна купувати навіть у регіонах, які уряд відносить до «умовно небезпечних» — серед них Одеса, Чорноморськ, Харків та інші міста.

Бойко також повідомила, що якщо частина переможців не використає своє право на кредит у розмірі до 3 млн грн, залишкові кошти можуть стати підставою для додаткового розіграшу.

Таким чином, влада намагається продемонструвати готовність не лише видати кредити, а й реально допомогти людям скористатися ними, навіть якщо для цього доведеться змінювати правила програми.