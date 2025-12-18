Четвер, 18 Грудня, 2025
Євросоюз розширив санкції проти тіньового флоту рф

Денис Молотов
Європейський Союз запровадив обмежувальні заходи проти ще 41 нафтового танкера, які входять до так званого «тіньового флоту» російської федерації. Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Ради ЄС у четвер, 18 грудня.

📢 «Сьогодні Рада запровадила обмежувальні заходи щодо ще 41 судна, які є частиною російського тіньового флоту нафтових танкерів і сприяють отриманню енергетичних доходів росією», — зазначено в заяві.

Згідно з ухваленим рішенням, усі 41 танкер внесено до спеціального санкційного переліку. Він передбачає заборону заходу до портів ЄС. А також заборону надання широкого спектра послуг, пов’язаних із морськими перевезеннями.

У Раді ЄС уточнили, що нові обмеження спрямовані проти суден, зареєстрованих за межами Євросоюзу, які входять до «тіньового флоту» путіна, допомагають обходити механізм обмеження ціни на російську нафту або безпосередньо підтримують енергетичний сектор рф.

📢 «Санкції поширюються також на судна, які відповідають за транспортування військової техніки для росії або залучені до перевезення викраденого українського зерна та культурних цінностей з України», — наголосили у Раді ЄС.

☝️ З урахуванням ухваленого рішення загальна кількість підсанкційних суден тіньового флоту рф майже сягнула 600 одиниць. Це свідчить про системне посилення тиску на російські схеми обходу санкцій.

У Брюсселі підкреслили, що Європейський Союз готовий і надалі посилювати санкційний тиск.

📢 «ЄС готовий посилити тиск на росію та її ланцюжок створення додаткової вартості тіньового флоту. Зокрема, шляхом запровадження подальших санкцій», — заявили в Раді ЄС.

Нагадаємо, 15 грудня Євросоюз застосував санкції проти п’яти фізичних осіб та чотирьох компаній, які сприяли функціонуванню тіньового флоту росії та його логістичних ланцюгів.

Крім того, минулого тижня Україна запровадила санкції проти 656 морських суден, задіяних у тіньовому флоті рф. Це рішення стало наймасштабнішим санкційним пакетом, який будь-коли застосовували саме до морської складової російських схем обходу обмежень.

