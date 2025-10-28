Україна веде переговори про постачання 250 бойових літаків — Зеленський

Україна одночасно проводить переговори про постачання бойових літаків зі Сполученими Штатами, Швецією та Францією. Про це шостий президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами, повідомляє Інтерфакс-Україна у вівторок, 28 жовтня.

📢 «Тобто я веду три паралельні розмови щодо літаків – зі шведами, з французами і з американцями ще. А загальний запит на майбутнє нашої бойової авіації – це флот на 250 нових літаків», – сказав глава держави.

☝️ За словами Зеленського, Україна вже домовилася зі Швецією з підписанням договору на постачання 150 нових винищувачів Gripen. Він підкреслив, що цей процес займе тривалий час, однак є надзвичайно перспективним кроком для розвитку українських Повітряних сил.

📢 «Безумовно, це достатньо довгий шлях. Але це дуже хороший варіант. “Гріпени” будуть іти з усім озброєнням. Головне питання – ми домовились про локалізацію “Гріпена”. Я вважаю, що це історична домовленість», – наголосив шостий глава держави.

Раніше Зеленський зазначав, що літаки Gripen є пріоритетними для України, проте стратегічно розглядаються три основні платформи — Gripen, F та Rafale. Такий підхід, за його словами, дозволить вибудувати сучасну та ефективну систему авіаційної оборони, здатну протистояти російській агресії у довгостроковій перспективі.