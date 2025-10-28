Вівторок, 28 Жовтня, 2025
Україна веде переговори про постачання 250 бойових літаків — Зеленський

Денис Молотов
Україна веде переговори про постачання 250 бойових літаків

Україна одночасно проводить переговори про постачання бойових літаків зі Сполученими Штатами, Швецією та Францією. Про це шостий президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами, повідомляє Інтерфакс-Україна у вівторок, 28 жовтня.

📢 «Тобто я веду три паралельні розмови щодо літаків – зі шведами, з французами і з американцями ще. А загальний запит на майбутнє нашої бойової авіації – це флот на 250 нових літаків», – сказав глава держави.

☝️ За словами Зеленського, Україна вже домовилася зі Швецією з підписанням договору на постачання 150 нових винищувачів Gripen. Він підкреслив, що цей процес займе тривалий час, однак є надзвичайно перспективним кроком для розвитку українських Повітряних сил.

📢 «Безумовно, це достатньо довгий шлях. Але це дуже хороший варіант. “Гріпени” будуть іти з усім озброєнням. Головне питання – ми домовились про локалізацію “Гріпена”. Я вважаю, що це історична домовленість», – наголосив шостий глава держави.

Раніше Зеленський зазначав, що літаки Gripen є пріоритетними для України, проте стратегічно розглядаються три основні платформи — Gripen, F та Rafale. Такий підхід, за його словами, дозволить вибудувати сучасну та ефективну систему авіаційної оборони, здатну протистояти російській агресії у довгостроковій перспективі.

