Україна в топ-20 за переглядами Pornhub: дані за 2025 рік

Денис Молотов
Україна в топ-20 за переглядами на сайті Pornhub. Так країна за підсумками 2025 року опинилася на 16-й сходинці світового рейтингу за кількістю переглядів на платформі. Такі дані оприлюднила команда сервісу у щорічному звіті.

У порівнянні з попереднім роком Україна опустилася на одну позицію, проте стабільно залишається серед держав із найвищою активністю користувачів на сайті.

Автори звіту наголошують, що загальна динаміка переглядів з України залишається високою та відзначає «помітну частку трафіку з боку молодої аудиторії».

Найпопулярнішою порнозіркою в Україні, як і торік, знову стала українська виконавиця Джозефіна Джексон, яка продовжує утримувати лідерство за кількістю пошукових запитів та переглядів.

Попри це, запит «Українське порно» цього року посів лише восьме місце в загальному рейтингу. Категорія «русское порно» опинилася на п’ятій сходинці. Обидва напрямки втратили по дві позиції у порівнянні з минулим роком.

За демографічною статистикою Pornhub, 54% відвідувачів сервісу з України — чоловіки, а 46% — жінки, що знову демонструє один із найвищих у світі рівнів жіночої аудиторії на платформі.

👉 Також нагадаємо, що Кабінет Міністрів України 8 грудня затвердив оновлення «Порядку бронювання військовозобов’язаних»

