Україна пропонує США використання ГТС і підземних сховищ

Україна та США домовилися працювати над майбутньою енергетичною угодою, яка передбачає використання української газотранспортної системи та підземних сховищ природного газу. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль після зустрічі з міністром енергетики США Крісом Райтом у середу, 18 лютого.

📢 «Обговорили перспективи енергетичного партнерства між нашими країнами. Домовились працювати над майбутньою Energy Deal», — зазначив Шмигаль.

☝️ За його словами, сторони окреслили кілька ключових напрямів співпраці.

➡️ Постачання американського LNG

Йдеться, зокрема, про постачання американського скрапленого природного газу. Найефективнішим інструментом для цього названо вертикальний газовий коридор — уже наявний маршрут, пропускну спроможність якого планують додатково розширити.

➡️ Використання ГТС та підземних сховищ

Окрему увагу приділено використанню української газотранспортної системи та підземних сховищ газу. У Києві вважають, що стратегічне партнерство в цій сфері може відкрити США додаткові можливості для постачання LNG до регіону, особливо з огляду на поступову відмову європейських країн від російського газу.

➡️ Ядерна енергетика

Ще один напрям — співпраця у сфері ядерної енергетики. Українська сторона підкреслює стратегічне значення партнерства зі США, зокрема щодо впровадження сучасних американських технологій у вітчизняний енергосектор.

☝️ Нагадаємо, нещодавно Україна отримала першу у 2026 році партію американського скрапленого природного газу обсягом майже 100 млн кубометрів.

👉 Також стало відомо, що “Нафтогаз” України та Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) підписали угоду про надання гранту на 85 млн євро для закупівлі природного газу.