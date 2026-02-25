Україна та Туреччина працюють над новими обмінами полонених

Україна і Туреччина активізували співпрацю щодо питання обміну полоненими та повернення українських громадян із російського полону. Про це повідомив секретар РНБО України Рустем Умєров за підсумками робочого візиту до Туреччини.

Під час поїздки він провів зустріч із керівником Національної розвідувальної організації Туреччини Ібрагімом Калином. Сторони обговорили гуманітарні питання, безпекову ситуацію в регіоні та перспективи переговорного процесу.

📢 «Предметно обговорили поточні виклики безпеці в регіоні, перебіг переговорних процесів та подальшу координацію з урахуванням ситуації на фронті і ширшого регіонального контексту. Окрема увага — гуманітарним питанням і поверненню наших громадян з російського полону. Туреччина залишається важливим партнером і одним із ключових майданчиків для діалогу. Працюємо над тим, щоб найближчим часом відбулися нові обміни», – повідомив секретар РНБО.

☝️ Умєров також наголосив на необхідності подальшої системної взаємодії між Києвом і Анкарою для зміцнення безпеки та стабільності в Чорноморському регіоні.

Нагадаємо, керівник Офісу президента (ОПУ) Кирило Буданов раніше висловив сподівання, що черговий обмін військовополоненими може відбутися вже цього тижня.

За наявними даними, нині в російському полоні перебувають приблизно 7000 українських військових, тоді як в Україні утримують трохи більш як 4000 російських військовополонених.