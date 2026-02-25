Середа, 25 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Україна та Туреччина працюють над новими обмінами полонених

Денис Молотов
Україна та Туреччина працюють над новими обмінами полонених
Фото: секретар РНБО України та колишній міністр оборони України Рустем Умєров.

Україна і Туреччина активізували співпрацю щодо питання обміну полоненими та повернення українських громадян із російського полону. Про це повідомив секретар РНБО України Рустем Умєров за підсумками робочого візиту до Туреччини.

Під час поїздки він провів зустріч із керівником Національної розвідувальної організації Туреччини Ібрагімом Калином. Сторони обговорили гуманітарні питання, безпекову ситуацію в регіоні та перспективи переговорного процесу.

📢 «Предметно обговорили поточні виклики безпеці в регіоні, перебіг переговорних процесів та подальшу координацію з урахуванням ситуації на фронті і ширшого регіонального контексту. Окрема увага — гуманітарним питанням і поверненню наших громадян з російського полону. Туреччина залишається важливим партнером і одним із ключових майданчиків для діалогу. Працюємо над тим, щоб найближчим часом відбулися нові обміни», – повідомив секретар РНБО.

☝️ Умєров також наголосив на необхідності подальшої системної взаємодії між Києвом і Анкарою для зміцнення безпеки та стабільності в Чорноморському регіоні.

Нагадаємо, керівник Офісу президента (ОПУ) Кирило Буданов раніше висловив сподівання, що черговий обмін військовополоненими може відбутися вже цього тижня.

За наявними даними, нині в російському полоні перебувають приблизно 7000 українських військових, тоді як в Україні утримують трохи більш як 4000 російських військовополонених.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Україна отримала генератори від Азербайджану

ВАЖЛИВО

Трамп оголосив глобальний тариф 10% на імпорт

ВАЖЛИВО

Правила улаштування електроустановок як основа нормативної електробезпеки

СУСПІЛЬСТВО

Microsoft домовилася зі Starlink про масштабування зв’язку

ТЕХНОЛОГІЇ

На фронті за добу відбулося 237 бойових зіткнень, знищено 970 окупантів – Генштаб

ВІЙНА

Кількість боїв на фронті за добу зросла – Генштаб показав карту за напрямками

ВІЙНА

У Хмельницькій області дитина загинула від вибуху гранати

КРИМІНАЛ

Прем’єр Словаччини пригрозив відключенням електрики Україні

ВАЖЛИВО

Окупанти з дрона атакували маршрутне таксі у Херсоні

ВІЙНА

Польща бойкотує відкриття Паралімпіади через допуск росіян

ПОЛІТИКА

У районах Одеси зафіксовано перебої з водопостачанням

СУСПІЛЬСТВО

Фіцо доручив зупинити екстрені постачання електроенергії Україні

ВАЖЛИВО

На фронті відбулось понад 200 бойових зіткнень, ворог запустив 3191 дрон-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті – ЗМІ

ПОДІЇ

Спортсмен з Луганщини представлятиме Україну на міжнародних змаганнях ветеранів

СПОРТ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"