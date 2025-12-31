ЄС готує 20-й пакет санкцій проти росії: подробиці

Європейський Союз планує підготувати новий, 20-й пакет санкцій проти російської федерації до четвертої річниці початку повномасштабної агресії проти України. Про це у середу, 31 грудня, повідомляє німецьке видання Welt з посиланням на дипломатичні джерела.

За інформацією співрозмовників видання, нові обмеження передбачатимуть заборону на в’їзд та заморожування активів для фізичних і юридичних осіб, зокрема причетних до незаконного вивезення та ідеологічного «перевиховання» українських дітей. Також розглядається можливість розширення санкцій у сферах енергетики та банківського сектору. А також усунення лазівок, які дозволяють обходити вже чинні обмеження.

Серед можливих нових заходів називають заборону на імпорт російського урану до країн ЄС та запровадження санкцій проти державної корпорації «росатом».

У матеріалі зазначається, що економічна ситуація на росії продовжує погіршуватися. Промислове виробництво скорочується сьомий місяць поспіль, підприємства стикаються зі слабким попитом, зменшенням обсягів нових замовлень і скороченням персоналу.

За даними індексу S&P Global, промисловий сектор рф переживає найглибше падіння з початку війни проти України.

ЄС продовжує імпорт з рф👇

Водночас як звертає увагу Welt, попри дію санкцій, у 2024 році країни Євросоюзу імпортували з росії товарів на суму €33,5 млрд, а за перше півріччя 2025 року — ще приблизно на €15 млрд.

Паралельно держави ЄС готуються до надання Україні безпекових гарантій у разі можливого припинення вогню. Плануванням відповідних заходів займаються військові експерти Великої Британії та Франції. За необхідності ці країни готові долучитися до забезпечення миру. Зокрема, шляхом розміщення наземних підрозділів чисельністю від 10 до 15 тисяч військовослужбовців. Контроль повітряного та морського простору можуть здійснювати сусідні з Україною держави та Туреччина.

Раніше ЗМІ повідомляли, що презентацію 20-го пакета санкцій ЄС проти росії планують на початок 2026 року. Також нагадаємо, що Європейський парламент остаточно схвалив рішення про поступову відмову від імпорту російського газу до кінця 2027 року після відповідної домовленості з Радою ЄС.

☝️ Нагадаємо, в жовтні 2025 року Європейський Союз офіційно схвалив 19 пакет санкцій проти росії у відповідь на її продовження агресивної війни проти України.