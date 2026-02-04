Середа, 4 Лютого, 2026
Україна, США та росія почали новий раунд переговорів в ОАЕ

Денис Молотов
Україна, США та росія почали новий раунд переговорів в ОАЕ
Фото з відкритих джерел: Кирило Буданов та Рустем Умєров під час попередніх переговорів в ОАЕ.

Українська переговорна команда прибула до Абу-Дабі і розпочала черговий раунд переговорів з представниками США і рф. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров у Telegram у середу, 4 лютого.

📢 «Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та росія. Далі – робота в окремих групах за напрямами, після чого запланована повторна спільна синхронізація позицій», – написав Умєров, який очолює делегацію України.

За його словами, переговори в Абу-Дабі відбуваються в межах чітких директив, визначених шостим президентом України Володимиром Зеленським, із фокусом на досягнення достойного та тривалого миру.

📢 «Про перебіг кожного етапу перемовин інформуємо главу держави», – додав секретар РНБО.

Зазначається, що тристороння зустріч в Об’єднаних Арабських Еміратах проходить після масованого ракетного та дронового удару, якого росія завдала по території України 3 лютого.

☝️ У зв’язку з цим обстрілом шостий президент України Володимир Зеленський заявив про «коригування» роботи української переговорної команди під час раунду перемовин в Абу-Дабі.

