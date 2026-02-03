Вівторок, 3 Лютого, 2026
росія не сприймає дипломатію, переговорна стратегія буде змінена

Денис Молотов
росія не сприймає дипломатію, переговорна стратегія буде змінена
Фото: Офіс президента / 03.02.2026

Масована атака рф по енергетиці України з рекордною кількістю балістичних ракет демонструє, що москва не сприймає дипломатію всерйоз. У зв’язку з цим робота української переговорної команди буде скоригована. Про це заявив шостий президент України Володимир Зеленський у вівторок, 3 лютого, у своєму Telegram.

За словами шостого глави держави, він провів селекторну нараду щодо ситуації в регіонах, зосередившись насамперед на стані енергетики після нічного удару рф.

📢 «Це був цілеспрямований удар проти енергетики й рекордна кількість балістики. Фактично російська армія скористалась американською пропозицією поставити удари на короткострокову паузу не для того, щоб підтримати дипломатію, а для того, щоб просто накопичити ракети й дочекатися найбільш холодних днів року, коли на значній частині території України температури –20 за Цельсієм і нижче», — написав Зеленський.

Він наголосив, що всі необхідні сили вже залучені. Міненерго, МВС та уряду загалом доручено надати обладнання з резервів, а також терміново зв’язатися з міжнародними партнерами щодо додаткових пакетів підтримки. Окремі завдання отримали Міноборони та Повітряні сили ЗСУ.

☝️ Зеленський також звернувся до дипломатичного корпусу України.

📢 «Очікую від МЗС України та всього нашого дипломатичного корпусу максимально активної роботи для інформування партнерів про те, що відбувається, та організації достатньої підтримки для наших людей і нашої країни. Кожен такий удар росії підтверджує, що ставлення в москві не змінилося: вони так само розраховують на війну та знищення України й не сприймають дипломатію всерйоз. Робота нашої переговорної команди буде скорегована відповідним чином», — підсумував президент.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський повідомив, що визначив завдання для переговорної команди перед майбутніми зустрічами з представниками рф та США в Абу-Дабі, а також заявив про готовність двостороннього документа щодо гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів.

За даними ЗМІ, у новому раунді переговорів планує взяти участь спецпосланець США Стів Віткофф.

  • У ніч проти 3 лютого окупаційна армія росії здійснила черговий комбінований удар по Україні. Ворог застосував ракети різних типів повітряного та наземного базування. А також сотні ударних безпілотників.
