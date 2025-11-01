Україна передасть партнерам перший список викрадених росією дітей

Україна підготувала перший детальний список викрадених українських дітей, яких росія незаконно вивезла з окупованих територій. Як повідомив шостий президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні 31 жовтня, цей перелік незабаром буде передано всім міжнародним партнерам.

За словами глави держави, зовнішня розвідка України (СЗР) завершила завдання з пошуку точних адрес місць перебування дітей, яких росія депортувала на свою територію.

📢 «Чутливе питання. Багато тихої дипломатичної роботи триває, і, щоб зривати будь-які спроби росії говорити, що вони там начебто нічого не знають про наших цих діточок, ми працюємо так, щоб давати й адреси. Перший такий список — більш ніж 300 прізвищ, імен, адрес викрадених дітей — буде на столі в усіх лідерів, які нам допомагають», — наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна передає партнерам конкретні дані, аби активізувати процес повернення дітей на батьківщину. Ці списки стануть офіційною частиною міждержавних переговорів і міжнародного тиску на росію.

За незалежними оцінками, росія викрала щонайменше 20 000 українських дітей. Водночас російська влада намагається перекрутити факти, заявляючи про близько 700 000 «евакуйованих».

☝️ Українська сторона розцінює ці дії як воєнний злочин та елемент геноцидної політики кремля щодо українського народу.

Нагадаємо, раніше група сенаторів США ініціювала виклик російського посла у Вашингтоні дарчієва до Сенату. Його просять надати свідчення щодо кампанії викрадення українських дітей, яку веде росія.

Україна й надалі наполягає, що повернення всіх незаконно вивезених дітей має бути невід’ємною частиною будь-яких переговорів щодо миру.