Субота, 1 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Україна передасть партнерам перший список викрадених росією дітей

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна передасть партнерам перший список викрадених росією дітей

Україна підготувала перший детальний список викрадених українських дітей, яких росія незаконно вивезла з окупованих територій. Як повідомив шостий президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні 31 жовтня, цей перелік незабаром буде передано всім міжнародним партнерам.

За словами глави держави, зовнішня розвідка України (СЗР) завершила завдання з пошуку точних адрес місць перебування дітей, яких росія депортувала на свою територію.

📢 «Чутливе питання. Багато тихої дипломатичної роботи триває, і, щоб зривати будь-які спроби росії говорити, що вони там начебто нічого не знають про наших цих діточок, ми працюємо так, щоб давати й адреси. Перший такий список — більш ніж 300 прізвищ, імен, адрес викрадених дітей — буде на столі в усіх лідерів, які нам допомагають», — наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна передає партнерам конкретні дані, аби активізувати процес повернення дітей на батьківщину. Ці списки стануть офіційною частиною міждержавних переговорів і міжнародного тиску на росію.

За незалежними оцінками, росія викрала щонайменше 20 000 українських дітей. Водночас російська влада намагається перекрутити факти, заявляючи про близько 700 000 «евакуйованих».

☝️ Українська сторона розцінює ці дії як воєнний злочин та елемент геноцидної політики кремля щодо українського народу.

Нагадаємо, раніше група сенаторів США ініціювала виклик російського посла у Вашингтоні дарчієва до Сенату. Його просять надати свідчення щодо кампанії викрадення українських дітей, яку веде росія.

Україна й надалі наполягає, що повернення всіх незаконно вивезених дітей має бути невід’ємною частиною будь-яких переговорів щодо миру.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Окупанти застрягли в болоті: по росіянам били з HIMARS, добили FPV

ВІЙНА

Надходження до держбюджету зросли на понад 40% — Мінфін

ВАЖЛИВО

Як обрати якісну екіпіровку для стрільби та тактичних занять

СУСПІЛЬСТВО

Чоловік жорстоко вбив вагітну кішку веслом на Житомирщині

КРИМІНАЛ

росія всьоме за жовтень атакувала газову інфраструктуру України

ВАЖЛИВО

Масована атака дронів: відбито нічний наліт із понад сотні БпЛА

ВІЙНА

У Франції затримали двох грабіжників, які обікрали Лувр

ПОДІЇ

Нижньотеплівська громада спрямувала понад 350 тисяч гривень на підтримку Захисників України

ЛУГАНЩИНА

На Запоріжжі знищено потяг росіян із військовим вантажем

ВАЖЛИВО

Saab планує виробництво винищувачів Gripen в Україні

ВАЖЛИВО

Сирський спростовує заяви рф про “блокування” в Покровську і Куп’янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку

ПОДІЇ

На фронті відбулось 157 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському та Олександрівському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Китай скорочує постачання комплектуючих для українських дронів

ВАЖЛИВО

У Києві відбулася зустріч влади та громадськості Луганщини щодо підвищення взаємодії

ЛУГАНЩИНА

Стрілянина у кременчуцькому ТЦК: поранено двох осіб

СУСПІЛЬСТВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"