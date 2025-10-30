У Сенаті США готують слухання щодо викрадення українських дітей росією

Двопартійна група сенаторів США виступила з ініціативою викликати посла росії у США олександра дарчієва для надання свідчень у справі про викрадення українських дітей, що стало підставою для ордера Міжнародного кримінального суду проти російського диктатора владіміра путіна. Про це 29 жовтня повідомило видання The Hill.

Ініціаторами слухань стали сенатори Ліндсі Грем (Республіканська партія) та Браян Шатц (Демократична партія). Вони зазначили, що працюють над проведенням засідання у підкомітеті Сенату з питань державних і міжнародних операцій та пов’язаних програм.

Провідні члени комітету мають намір офіційно запросити посла рф в США олександра дарчієва до Конгресу, однак дата слухань поки що не визначена.

Сенатор Браян Шатц підкреслив, що участь дарчієва є важливою для встановлення відповідальності за дії кремля.

📢 «Це справжнє звірство, і американський уряд повинен допомогти встановити факти та спробувати виправити скоєне», — заявив він.

Водночас політик визнав, що формально змусити іноземного дипломата прибути на засідання юридично неможливо, тому, ймовірно, буде направлене лише офіційне запрошення.

Посольство України у Вашингтоні вже розпочало підготовку до слухань і підтвердило готовність долучитися до процесу.

☝️ Очікується, що слухання в Сенаті зосередяться на масових викраденнях українських дітей росією та заходах із їхнього повернення. За оцінками незалежних джерел, до рф було вивезено щонайменше 20 тисяч дітей. Тоді як російські офіційні особи називають значно більшу цифру — близько 700 тисяч.

Нагадаємо, під час зустрічі в Стамбулі 2 червня українська делегація порушила питання повернення депортованих дітей, вивезених на територію росії.

👉 Також стало відомо, що у Сполучених Штатах триває шатдаун уряду США, який почався ще 1 жовтня 2025 року через відсутність затвердженого фінансування федеральних агентств.