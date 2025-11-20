Євросоюз про «план припинення війни»: мир має бути справедливим

У Європі вітають зусилля США, спрямовані на розробку плану припинення війни в Україні, проте наголошують, що будь-які пропозиції мають бути погоджені як українським суспільством, так і європейськими партнерами. Про це перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі 20 листопада заявила висока представниця Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. За інформацією видання DW.

📢 «Ми як європейці завжди виступали за досягнення тривалого, сталого і справедливого миру, і вітаємо будь-які зусилля, спрямовані на це. Звісно, аби будь-який план працював, він має залучати Україну та Європу… Українці і європейці також мають погодитися на ці плани», – зазначила вона.

За словами Каллас, російський диктатор владімір путін здатен припинити агресію миттєво, «якби просто перестав бомбардувати та вбивати мирних жителів». Вона підкреслила, що у війні чітко визначені агресор і жертва, і нагадала, що світ не чув про жодні поступки з боку рф.

📢 «Я маю на увазі, якби росія дійсно хотіла миру, то вона могла б погодитися на безумовне припинення вогню вже деякий час тому. Натомість ми знову бачимо бомбардування цивільного населення минулої ночі, 93% російських цілей були цивільною інфраструктурою. Я маю на увазі школи, лікарні, багатоквартирні будинки, щоб вбити багато людей і завдати якомога більше страждань», – наголосила вона.

Каллас повідомила, що на засіданні Ради ЄС обговорять ситуацію в Україні та подальші заходи для протидії тіньовому флоту росії. Також вона повторила, що «змістовні зусилля» з боку партнерів вітаються, однак лише ті, що передбачають справедливий і сталий мир.

📢 «Ми вітаємо усі змістовні зусилля задля завершення цієї війни – але, як вже було сказано, має йтися про справедливий і сталий мир. І це також означає, що на цей план мають погодитися і українці, і європейці», – резюмувала представниця ЄС.

Напередодні ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Дональда Трампа у секретному порядку розробляє новий план припинення війни. Він, нібито, узгоджується з росією та складається з 28 пунктів.

Джерела стверджували, що Україна отримала «сигнали» про такі пропозиції, але участі у перемовинах не брала. Очікується, що цього тижня проєкт можуть представити у Києві американські військові.

Пізніше шостий президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова працювати задля встановлення миру у змістовних форматах.