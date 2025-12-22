Понеділок, 22 Грудня, 2025
Україна отримала від ЄС близько €2,3 млрд бюджетної допомоги

Денис Молотов
Україна отримала від ЄС близько €2,3 млрд бюджетної допомоги
Фото: ілюстративне, з відкритих джерел.

Україна у межах програми Ukraine Facility отримала новий транш прямої бюджетної допомоги від Європейського Союзу в обсязі близько 2,3 млрд євро. Про це у неділю, 22 грудня, повідомило Міністерство фінансів України.

Йдеться про шостий регулярний транш, передбачений у межах Pillar I Інструменту Ukraine Facility. Отримані кошти буде спрямовано на фінансування першочергових соціальних та гуманітарних видатків державного бюджету.

Для залучення цього фінансування Україна виконала вісім реформаційних кроків. Вони були визначені як умова для отримання шостого траншу. А також один додатковий крок, передбачений ще в межах четвертого траншу програми.

📢 «Підтримка в рамках Ukraine Facility є ключовою для зміцнення макрофінансової стабільності України та безперебійного функціонування державного управління в умовах війни. Успішне виконання понад 60 кроків Плану України підтверджує нашу відданість реформам, відновленню та руху до членства в Європейському Союзі», — заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

ℹ️  Ukraine Facility є масштабною програмою фінансової підтримки України з боку Європейського Союзу загальним обсягом 50 млрд євро. Фінансування розраховано на період 2024–2027 років. Ініціатива спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, післявоєнну відбудову, модернізацію держави та поглиблення євроінтеграційних процесів.

З початку 2024 року в межах Ukraine Facility до державного бюджету України вже надійшло понад 26,7 млрд євро. У 2025 році обсяг отриманого фінансування за цією програмою перевищив 10,6 млрд євро.

☝️ Попередній, п’ятий транш допомоги Україні, Рада ЄС схвалила в розмірі понад 1,8 млрд євро в межах механізму Ukraine Facility.

  • Раніше повідомлялося, що четвертий у 2025 році транш фінансової допомоги в межах механізму Ukraine Facility, який українська сторона запросила ще у червні, було надано у меншому обсязі через невиконання Україною трьох із 16 реформ, погоджених з Європейським Союзом.
  • Нагадаємо, Швеція стала першою країною ЄС, яка перерахувала кошти для українського бюджету в межах Ukraine Facility, виділивши 750 млн шведських крон, що еквівалентно 66,4 млн євро.
