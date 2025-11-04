ЄС виділив Україні черговий транш за програмою Ukraine Facility

Рада Європейського Союзу схвалила п’ятий транш допомоги Україні в розмірі понад 1,8 млрд євро в межах механізму Ukraine Facility. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС у вівторок, 4 листопада.

📢 «Ця сума відображає успішне виконання Україною дев’яти кроків, необхідних для отримання п’ятого траншу, а також одного кроку, який не був завершений у межах четвертого», – зазначено в повідомленні.

Кошти спрямують переважно на зміцнення макрофінансової стабільності України, а також на підтримку ефективного функціонування державного управління.

У Раді ЄС наголосили, що виплати в межах Ukraine Facility тісно пов’язані з Планом України (Ukraine Plan) – стратегічним документом, який визначає кроки з відновлення, реконструкції та модернізації держави, а також графік реалізації реформ, необхідних для майбутнього вступу України до Європейського Союзу.

☝️ Нагадаємо, 1 лютого 2024 року лідери ЄС на саміті в Брюсселі затвердили програму Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро. Ініціатива розрахована на 2024–2027 роки і передбачає, що отримання фінансування залежатиме від виконання Україною 100 квартальних індикаторів.

Попередній транш за цією програмою Україна отримала в серпні 2024 року. Його сума становила 3,05 млрд євро. Наступні виплати надходитимуть щоквартально, за умови дотримання цілей і реформ, визначених у Плані України.