Україна і США у Франції обговорять ЗАЕС та територіальні питання

Денис Молотов
Фото: У Парижі Зеленський зустрівся з представниками команди Президента США Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером.

У Франції відбудеться третя сесія переговорів з представниками президента США. Україна розраховує, що під час перемовин будуть порушені найскладніші питання базової рамки завершення війни. Зокрема, ситуація навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) та територій. Про це повідомив шостий президент України Володимир Зеленський у Telegram у середу, 7 січня.

📢 «Відбудеться чергова сесія перемовин із представниками президента Сполучених Штатів, і це вже третя сесія таких перемовин за два дні. Розраховуємо, що будуть обговорені, зокрема, найскладніші питання з базової рамки щодо закінчення війни, а саме – питання щодо Запорізької атомної станції і територій», – написав глава держави.

За словами Зеленського, цього дня він уже отримав першу доповідь секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Рустема Умєрова щодо роботи української переговорної команди у Франції.

☝️ Він також доручив делегації обговорити можливі формати зустрічей на лідерському рівні за участю України, інших європейських держав та Сполучених Штатів.

📢 «Україна не ховається від найскладніших питань і ніколи не буде перепоною для миру. Мир має бути достойним. І це залежить від партнерів – чи забезпечать вони реальну готовність росії закінчити війну», – наголосив Зеленський.

Він додав, що за підсумками дня очікує детальну доповідь від переговорної команди.

Зеленський також уточнив склад української делегації. До неї входять секретар РНБО Рустем Умєров, начальник Генерального штабу Андрій Гнатов, керівник Офісу президента (ОПУ) Кирило Буданов, перший заступник керівника ОПУ Сергій Кислиця, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та заступник керівника ОПУ Олександр Бевз.

☝️ Нагадаємо, 6 січня у Парижі відбулися переговори за участю представників України, США та інших країн «коаліції охочих». Сторони узгодили спільний підхід до забезпечення сталого миру та безпеки й окреслили подальші кроки підтримки України. Згодом було оприлюднено текст Паризької декларації під назвою «Надійні гарантії безпеки для міцного й тривалого миру в Україні».

✅ У Парижі тривають переговори між Україною, США та країнами так званої «коаліції охочих» щодо гарантій безпеки для Києва в межах «мирного плану». Про наявність конкретних результатів повідомив керівник Офісу президента (ОПУ) Кирило Буданов.

