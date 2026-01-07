Середа, 7 Січня, 2026
Про «конкретні результати» у Парижі повідомляє Буданов

Денис Молотов
Про «конкретні результати» у Парижі повідомляє Буданов
Фото: керівник ОПУ Кирило Буданов під час візиту у Париж.

У Парижі тривають переговори між Україною, США та країнами так званої «коаліції охочих» щодо гарантій безпеки для Києва в межах «мирного плану». Про наявність конкретних результатів повідомив керівник Офісу президента (ОПУ) Кирило Буданов у Telegram у середу, 7 січня.

📢 «Продовжуємо важливі перемовини у Парижі для досягнення стійкого миру та надійних гарантій безпеки для нашої держави. Не вся інформація може бути публічною, але конкретні результати вже є, робота триває», — написав він.

Про «конкретні результати» у Парижі повідомляє Буданов
Скриншот з офіційного Telegram очільника ОПУ.

Буданов наголосив, що під час переговорів українська сторона послідовно відстоює національні інтереси держави та забезпечує їхній захист у процесі напрацювання майбутніх рішень.

Нагадаємо, 6 січня у Парижі відбулися переговори за участю представників України, США та інших країн так званої «коаліції охочих». За їхніми підсумками сторони узгодили спільний підхід до забезпечення сталого миру й безпеки, а також окреслили подальші кроки підтримки України.

Згодом було оприлюднено текст Паризької декларації під назвою «Надійні гарантії безпеки для міцного й тривалого миру в Україні». Вона стала рамковим документом для подальшої координації дій між партнерами.

✅З ГУР в ➡️ОПУ

Ексглава Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов 2 січня повідомив, що прийняв пропозицію шостого президента України Володимира Зеленського очолити Офіс президента України (ОП).

