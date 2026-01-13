Вівторок, 13 Січня, 2026
Ударні дрони рф пошкодили житлові будинки та лікарню в Одесі

Денис Молотов
Ударні дрони рф пошкодили житлові будинки та лікарню в Одесі 02
Фото: наслідки чергової російської атаки на Одещину.

В Одесі внаслідок двох хвиль атак рф пошкоджено житлові будинки та об’єкти соціальної сфери, зокрема лікарню, дитячий садок і школу. Про це 13 січня повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації (МВА) Сергій Лисак та рятувальники ДСНС.

За наявною інформацією, внаслідок ударів постраждали п’ятеро людей. Усім пораненим наразі надається необхідна медична допомога.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що російські війська вночі атакували Одесу ударними безпілотниками. Чергова ворожа атака призвела до численних руйнувань і пожеж.

📢 «Внаслідок влучань виникли пожежі в не експлуатованій новобудові, приміщенні фітнес-центру, будівлі професійного ліцею, а також у розташованому поруч гаражі з легковим автомобілем, які вогнеборці оперативно ліквідували. Пошкоджено фасади та скління 6-и поруч розташованих багатоквартирних житлових будинків і дитячого садка, а також 2 гаражі та 9 автомобілів», – йдеться в офіційному повідомленні ДСНС.

☝️ Психологи ДСНС надали допомогу 14 людям, серед яких одна дитина. За попередніми даними, кількість постраждалих становить п’ять людей.

До ліквідації наслідків атаки було залучено 14 одиниць техніки та 65 рятувальників від ДСНС. Також працювали фахівці Комунальної установи «Рятувально-водолазна служба» – 1 одиниця техніки та 2 працівники особового складу.

Нагадаємо, раніше вибухи на тлі повітряної тривоги через атаку БпЛА пролунали в Одесі, Павлограді на Дніпропетровщині та Харкові.

Також повідомлялося, що внаслідок російської комбінованої атаки ракетами та безпілотниками по передмістю Харкова загинули четверо цивільних громадян, ще шестеро людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

👉 Раніше російські загарбники знову атакували об’єкти критичної інфраструктури в Житомирській області.

