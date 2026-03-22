ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Удар поблизу ядерного центру в Дімоні: понад сотня поранених

Денис Молотов
Наслідки удару в Араді / Ізраїль / 21.03.2026

Іран увечері 21 березня здійснив ракетну атаку по південних містах Ізраїлю — Дімона та Арад, де розташований важливий ядерний об’єкт. Про це повідомляє The Times of Israel. За наявною інформацією, загальна кількість поранених перевищила 100 осіб.

☝️ У місті Арад постраждала 71 людина, з них 10 перебувають у важкому стані. У Дімона кількість поранених перевищила 30 людей.

У Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю повідомили, що частину постраждалих евакуювали до медичних закладів у центральних регіонах країни.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що отримали інформацію про удар поблизу ядерного дослідницького центру «Негев», однак підтверджень його пошкодження немає. Також не зафіксовано аномального підвищення рівня радіації.

У свою чергу Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) повідомила, що розслідує інцидент із пропущеною ракетою.

📢 «Системи протиповітряної оборони спрацювали, але не перехопили ракету. Ми розслідуємо інцидент і винесемо з нього уроки. Це не спеціальний чи незнайомий тип боєприпасу», – заявив речник ЦАГАЛ Еффі Дефрін.

Раніше Іран вже завдавав удару балістичною ракетою по нафтопереробному заводу (НПЗ) в Хайфі.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїль Беньямін Нетаньягу заявляв, що Іран більше не здатен збагачувати уран і розробляти балістичні ракети.

💶 Також було повідомлено, що адміністрація президента США Дональда Трампа нібито висуває неймовірні фінансові вимоги до країн Перської затоки у контексті війни проти Ірану.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип