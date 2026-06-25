Удар по медиках: війська рф атакували лікарню у Херсоні

Внаслідок атаки російського безпілотника у Херсоні постраждали п’ятеро працівників лікарні. Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації (ОВА) у четвер, 25 червня.

Орієнтовно о 08:00 російські військові атакували з безпілотника медичний заклад у Херсоні. Через ворожий удар п’ятеро співробітників лікарні отримали мінно-вибухові травми. Потерпілі наразі перебувають під постійним наглядом лікарів, їм надається вся необхідна допомога.

Хронологія атак та стан інших потерпілих

російські окупаційні війська продовжують завдавати ударів по цивільних об’єктах міста. Окрім медиків, постраждали й інші жителі Херсона:

До лікарні доставили 62-річну жінку, яка напередодні постраждала через атаку російського “шахеда” у Центральному районі. У неї діагностували контузію та вибухову травму.

О 09:10 загарбники атакували з БпЛА Корабельний район, поранивши 63-річного працівника комунального підприємства.

Близько 10:55 у Корабельному районі через удар дрона постраждав 61-річний чоловік, який отримав численні осколкові поранення.

До медиків звернувся 16-річний хлопець, який вчора отримав мінно-вибухову травму через удар російського БпЛА у Центральному районі.

Двоє 60-річних громадян звернулися по допомогу після атаки на авто між Білозеркою та Приозерним, що сталася напередодні.

Ситуація в регіоні

Ситуація на Херсонщині залишається вкрай напруженою через постійні обстріли з боку рф. Напередодні начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв про пошкодження об’єкта критичної інфраструктури, що призвело до знеструмлення центральної частини Херсона.

Також 24 червня було підтверджено загибель фахівця під час обстрілу російськими військами працівників міжнародної гуманітарної організації Norwegian People’s Aid.

👉 Раніше стало відомо, що російські окупаційні війська 25 червня здійснили серію прицільних ударів по рухомому складу «Укрзалізниці» у Запорізькій та Сумській областях.