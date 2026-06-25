ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Удар по медиках: війська рф атакували лікарню у Херсоні

Денис Молотов
Денис Молотов
Удар по медиках: війська рф атакували лікарню у Херсоні
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Внаслідок атаки російського безпілотника у Херсоні постраждали п’ятеро працівників лікарні. Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації (ОВА) у четвер, 25 червня.

Орієнтовно о 08:00 російські військові атакували з безпілотника медичний заклад у Херсоні. Через ворожий удар п’ятеро співробітників лікарні отримали мінно-вибухові травми. Потерпілі наразі перебувають під постійним наглядом лікарів, їм надається вся необхідна допомога.

Хронологія атак та стан інших потерпілих

російські окупаційні війська продовжують завдавати ударів по цивільних об’єктах міста. Окрім медиків, постраждали й інші жителі Херсона:

  • До лікарні доставили 62-річну жінку, яка напередодні постраждала через атаку російського “шахеда” у Центральному районі. У неї діагностували контузію та вибухову травму.
  • О 09:10 загарбники атакували з БпЛА Корабельний район, поранивши 63-річного працівника комунального підприємства.
  • Близько 10:55 у Корабельному районі через удар дрона постраждав 61-річний чоловік, який отримав численні осколкові поранення.
  • До медиків звернувся 16-річний хлопець, який вчора отримав мінно-вибухову травму через удар російського БпЛА у Центральному районі.
  • Двоє 60-річних громадян звернулися по допомогу після атаки на авто між Білозеркою та Приозерним, що сталася напередодні.
Ситуація в регіоні

Ситуація на Херсонщині залишається вкрай напруженою через постійні обстріли з боку рф. Напередодні начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв про пошкодження об’єкта критичної інфраструктури, що призвело до знеструмлення центральної частини Херсона.

Також 24 червня було підтверджено загибель фахівця під час обстрілу російськими військами працівників міжнародної гуманітарної організації Norwegian People’s Aid.

👉 Раніше стало відомо, що російські окупаційні війська 25 червня здійснили серію прицільних ударів по рухомому складу «Укрзалізниці» у Запорізькій та Сумській областях.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Реакція Миколаївського ТЦК щодо скандалу із утриманням людей

СУСПІЛЬСТВО

Новий сценарій апокаліпсиса: майбутнє Землі

СУСПІЛЬСТВО

Прем’єр-міністр Великої Британії пішов у відставку

ВАЖЛИВО

Зеленський: Україна має домовленості щодо додаткових F-16, потрібно готувати пілотів

ПОДІЇ

Лондон розпочав створення нових далекобійних ракет для України

ВАЖЛИВО

БпЛА “Оріон”, системи ППО, газорозподільча станція: стали відомі подробиці нічного удару по Криму

ПОДІЇ

Головний конструктор Fire Point: наше озброєння немає прихованих “вимикачів”, що дає незалежність у сфері безпеки

ПОДІЇ

Світовий банк схвалив нову програму підтримки для України

ВАЖЛИВО

Мільйони українців потребують допомоги – IRC попередив про поглиблення гуманітарної кризи

ВПО

401 факт сексуального насильства щодо цивільних зафіксували з початку вторгнення росії, є 116 підозр військовим рф і 19 вироків – Генпрокурор

ПОДІЇ

“Вразити ціль – найлегша частина”: CEO Fire Point про технологічні виклики ударів по москві

ПОДІЇ

росіяни масово тікають з окупованого Криму – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Удари по Керчі: командувач СБС показав знищення нафтобази

ВАЖЛИВО

Переговори США та Ірану у Швейцарії скасовано

ВАЖЛИВО

Оздоровлення ветеранів з Луганщини за кордоном залишається незатребуваним через слабку комуникацію

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип