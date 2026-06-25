Україна отримала нову партію літаків від Чехії

Українська армія отримала 10 навчально-тренувальних літаків ALTO NG. Про це офіційно повідомило Міноборони у четвер, 25 червня.

Передачу бортів успішно забезпечили учасники Коаліції спроможностей повітряних сил та міжнародна солідарність. Зокрема, п’ять літаків надійшли за прямої підтримки уряду Чехії, а ще п’ять — як допомога від чеських громадян через відомий благодійний фонд Dárek pro Putina.

📢 «Поява цих легкомоторних бортів дозволить розгорнути повноцінну навчальну базу всередині країни, кардинально знизити вартість льотної години порівняно з бойовою авіацією та пришвидшити перехід українських льотчиків на складну західну техніку за стандартами НАТО», — йдеться в офіційному повідомленні.

Ефективність підготовки та стандарти НАТО

ℹ️ Літаки ALTO NG оснащені актуальним навігаційним обладнанням, що дозволяє майбутнім пілотам ефективно відпрацьовувати базові та критично важливі військові навички. Серед них — освоєння техніки керування в різних умовах, навігація, процедури зльоту і заходу на посадку, а також підготовка до переходу на сучасні західні винищувачі.

Міноборони наголошує, що такий підхід до тренувань значно підвищує боєготовність льотного складу, а захист неба робить простішим, сучаснішим та набагато ефективнішим.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що кількість учасників чеської ініціативи щодо закупівлі снарядів для України скоротилася вдвічі. Наразі лише близько дев’яти держав продовжують робити активний фінансовий внесок у цю програму підтримки.

👉 Також стало відомо, що Україна отримає від Данії додаткові 15 000 далекобійних артилерійських пострілів. Частина з цих пострілів уже успішно прибула на позиції Сил оборони.