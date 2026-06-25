ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Україна отримала нову партію літаків від Чехії

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна отримала нову партію літаків від Чехії
Фото: Міністерство оборони України / ALTO NG / 25.06.2026

Українська армія отримала 10 навчально-тренувальних літаків ALTO NG. Про це офіційно повідомило Міноборони у четвер, 25 червня.

Україна отримала нову партію літаків від Чехії 01
Фото: Міністерство оборони України / ALTO NG / 25.06.2026

Передачу бортів успішно забезпечили учасники Коаліції спроможностей повітряних сил та міжнародна солідарність. Зокрема, п’ять літаків надійшли за прямої підтримки уряду Чехії, а ще п’ять — як допомога від чеських громадян через відомий благодійний фонд Dárek pro Putina.

📢 «Поява цих легкомоторних бортів дозволить розгорнути повноцінну навчальну базу всередині країни, кардинально знизити вартість льотної години порівняно з бойовою авіацією та пришвидшити перехід українських льотчиків на складну західну техніку за стандартами НАТО», — йдеться в офіційному повідомленні.

Ефективність підготовки та стандарти НАТО

ℹ️ Літаки ALTO NG оснащені актуальним навігаційним обладнанням, що дозволяє майбутнім пілотам ефективно відпрацьовувати базові та критично важливі військові навички. Серед них — освоєння техніки керування в різних умовах, навігація, процедури зльоту і заходу на посадку, а також підготовка до переходу на сучасні західні винищувачі.

Міноборони наголошує, що такий підхід до тренувань значно підвищує боєготовність льотного складу, а захист неба робить простішим, сучаснішим та набагато ефективнішим.

Україна отримала нову партію літаків від Чехії 02
Фото: Міністерство оборони України / ALTO NG / 25.06.2026

Нагадаємо, раніше стало відомо, що кількість учасників чеської ініціативи щодо закупівлі снарядів для України скоротилася вдвічі. Наразі лише близько дев’яти держав продовжують робити активний фінансовий внесок у цю програму підтримки.

👉 Також стало відомо, що Україна отримає від Данії додаткові 15 000 далекобійних артилерійських пострілів. Частина з цих пострілів уже успішно прибула на позиції Сил оборони.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Удари по Керчі: командувач СБС показав знищення нафтобази

ВАЖЛИВО

На росії уражено унікальні стратегічні заводи в Оренбурзі

ВАЖЛИВО

Світовий банк схвалив нову програму підтримки для України

ВАЖЛИВО

На фронті зафіксовано 96 атак, найважчі бої на Покровському та Костянтинівському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Трамп заявив про готовність захопити Ормузьку протоку

ВАЖЛИВО

Європейців вражає ціна українського озброєння та ефективність його застосування проти росії – Штілерман

ПОДІЇ

Удари по АЗС та стоянках: наслідки атак на Запоріжжя

ВАЖЛИВО

США дозволили продаж нафти з Ірану

ВАЖЛИВО

Більше не “країна-бензоколонка” – рф почала імпортувати пальне та летить у прірву

ПОДІЇ

США оголосили про припинення морської блокади Ірану

ВАЖЛИВО

План українських далекобійних санкцій виконується: Президент подякував ЗСУ за удари по росії модернізованими дронами FP

ПОДІЇ

Генштаб ЗСУ заявив про успішний удар по мосту в Генічеську

ВАЖЛИВО

Кір Стармер ймовірно оголосить про свою відставку

ПОЛІТИКА

Зеленський: Україна має домовленості щодо додаткових F-16, потрібно готувати пілотів

ПОДІЇ

Атака у Чорному морі: удар рф по іноземному судну

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип