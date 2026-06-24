На росії уражено унікальні стратегічні заводи в Оренбурзі

В ніч на середу підрозділи Сил оборони України здійснили унікальну операцію, уразивши Оренбурзький газопереробний завод (ГПЗ) та єдиний у рф гелієвий завод. Політ українських засобів ураження склав суттєву відстань — понад 1200 км від лінії бойового зіткнення, про що офіційно повідомив Генштаб ЗСУ 24 червня.

Цей точковий наліт завдав серйозного удару по оборонно-промисловому комплексу агресора, адже уражені підприємства виробляли незамінні компоненти для російського ракетного палива, систем наведення та військової оптики. Керівництво «Газпрому» наразі намагається оцінити терміни відновлення ліній глибокого охолодження.

📢 «На території підприємств зафіксовано пожежу. Масштаби збитків уточнюються», – йдеться в офіційному повідомленні військового командування.

Унікальне військове значення Оренбурзького промислового комплексу

Вказано, що Оренбурзький газопереробний завод (ГПЗ) та Оренбурзький гелієвий завод (ОГЗ) формують один технологічно пов’язаний комплекс.

Так, ГПЗ виділяє очищений природний газ і сірку, що, зокрема, активно використовується ворогом для масового виробництва вибухівки та чорного пороху. У свою чергу ОГЗ забирає очищений безсірчистий газ і методом глибокого охолодження дістає з нього найцінніші компоненти — гелій (інертний газ використовується в рідкопаливних двигунах ракет і системах наведення) та етан (що є ключовим компонентом для сировини у синтезі спецпластиків, кабельної ізоляції для авіації та ключових пластифікаторів для твердих ракетних палив і порохів).

ℹ️ Оренбурзький ГПЗ — один з найбільших у світі газохімічних комплексів, введений в експлуатацію в 1974 році. Він був побудований свого часу за безпосередньої участі іноземців. Проєктна потужність об’єкта становить 45 млрд куб. м газу на рік. На цей гігантський завод припадає 60% всього газу, що переробляє структура «Газпром переробка».

Розгром складів безпілотників та ліквідація катерів у Чорному морі

Паралельно з операцією в глибокому тилу, українські підрозділи методично зачищали прифронтову зону та морські комунікації.

Також у Бєлгородській області рф уражено великий склад FPV-дронів ворога в районі населеного пункту Алексєєвка. Окрім того, завдано вогневого ураження пунктам управління БпЛА окупантів в районах Часового Яру Донецької області, Басані та Грозового Запорізької області, Тьоткіного і Попово-Лежачів Курської області рф, а також Журавлівки Бєлгородської області рф.

За результатами ретельного аналізу даних підтверджено повне знищення двох морських безекіпажних катерів противника 23 червня в північно-західній частині акваторії Чорного моря. Екіпажі штурмових груп не додали ворогу шансів на розгортання.

Цей ворожий об’єкт на росії раніше вже було уражено. Так у 2025 році українські військові в ніч проти 19 жовтня здійснили успішні удари по двох стратегічних об’єктах на російській федерації — Новокуйбишевському нафтопереробному заводу (НПЗ) в Самарській області та Оренбурзькому газопереробному заводу (ГПЗ).

Пожежа в центрі космічного зв’язку «владимир»

Ударні дрони також дісталися об’єктів космічної інфраструктури, які координували урядовий та закритий військовий зв’язок окупаційних підрозділів.

Також підтверджено пошкодження двох будівель із подальшим горінням на території відомого центру космічного зв’язку «владимир» у Владимирській області рф.

📢 «Центр безперебійно забезпечує функціонування складних систем супутникового та далекого космічного зв’язку, які використовуються, зокрема, в інтересах силових структур держави-агресора», — розповили деталі в Генштабі.

Нагадаємо, раніше в середу стало відомо, що у Криму уражено системи ППО та військові аеродроми Саки та Гвардійське. Також Севастополь повністю залишився без світла внаслідок нічної масованої атаки безпілотників на енергетичну інфраструктуру. Головним об’єктом ураження стала Балаклавська ТЕС у Севастополі – одна з ключових електростанцій в Криму.