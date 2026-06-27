Понад 250 луганців долучилися до кампанії з протидії зловживанню наркотиками

Понад 250 луганців, серед яких значна частина є внутрішньо переміщеними особами (ВПО), активно долучилися до масштабної інформаційно-просвітницької кампанії, спрямованої на протидію зловживанню наркотичними речовинами. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Щороку 26 червня у всьому світі нагадують про одну з найважчих медичних і соціальних проблем сучасності — наркотичну залежність. У Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками і їхнім незаконним обігом головні зусилля спрямовують на поширення перевіреної інформації, проведення спеціалізованих просвітницьких кампаній та всебічну профілактику.

Цьогоріч така важлива робота була проведена за безпосередньої участі переселенців з Луганської області. Протягом останнього місяця Луганська облдержадміністрація з ініціативи заступниці голови ОДА Катерини Безгинської разом із профільними структурними підрозділами організувала низку тематичних заходів для різних категорій населення.

Хронологія та спрямованість профілактичних заходів

У межах кампанії було проведено спеціалізований семінар-тренінг «Формування усвідомленого ставлення у дітей і підлітків щодо зловживання наркотичними речовинами». Організатори охопили навчальними програмами різні верстви суспільства:

4 червня відбулися комплексні заходи з учнями та викладачами професійно-технічних закладів регіону;

відбулися комплексні заходи з учнями та викладачами професійно-технічних закладів регіону; 11 червня просвітницьку роботу провели з прийомними сім’ями, дитячими будинками сімейного типу (ДБСТ), а також із родинами опікунів та піклувальників;

просвітницьку роботу провели з прийомними сім’ями, дитячими будинками сімейного типу (ДБСТ), а також із родинами опікунів та піклувальників; 24 червня відбувся фаховий семінар-тренінг для медичних працівників первинної, вторинної та третинної ланки.

Загалом ці тренінгові програми охопили понад 250 учасників, які отримали актуальні знання з виявлення та запобігання залежностям.

Вплив війни на поширення залежностей

Як повідомив доктор медичних наук, професор та генеральний директор КНП «Центр психічного здоров’я» Микола Овчаренко, за час повномасштабної війни кількість хворих в Україні зросла більше ніж на 25-30%. Основними каталізаторами прискорення епідемії цієї тяжкої хвороби стали хронічний стрес, постійне нервове перенапруження, вимушена міграція та складні соціальні фактори.

Професор наголосив, що наразі фіксується небезпечне «омолодження» захворювання. Світовий та внутрішній ринки наркотичних речовин постійно розширюються. Це призводить до стрімкого формування стійких залежностей, розвитку полінаркоманій із тяжкими соматичними наслідками та, на жаль, до передчасного летального завершення.

За словами Миколи Овчаренка, першочерговим завданням для суспільства є ведення активної профілактичної роботи та швидке впровадження сучасних технологій лікування і реабілітації.

Найближчим часом для фахівців сфери соціального захисту заплановано проведення ще одного інформаційно-просвітницького заходу, присвяченого особливостям роботи з особами, схильними до зловживання психоактивними речовинами, або з особами з ознаками хімічної чи нехімічної залежності.

1 з 2

👉 Також нагадаємо, що черговий виїзд мобільної медичної бригади до мешканців Луганської області, які через війну роз’їхалися по різних куточках України, був успішно здійснений до Житомира для надання безкоштовних медичних послуг.