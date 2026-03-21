ЗМІ: Трамп “вимагає” трильйони доларів від країн Перської затоки

Денис Молотов
ЗМІ: Трамп
Ілюстративне фото з відкритих джерел: 47-й президент США Дональд Трамп.

Адміністрація президента США Дональда Трампа нібито висуває неймовірні фінансові вимоги до країн Перської затоки у контексті війни проти Ірану. У Трампа, начебто, вимагають трильйони доларів як за продовження війни з Іраном, так і за її завершення. Про це в ефірі BBC Arabic заявив журналіст Салем Аль-Джахурі, якого 21 березня цитує Nabd.

Журналісту поставили питання, чи дійсно відбувається тиск з боку США на країни Перської затоки, щодо їхньої більш широкої участі у війні з Іраном. Аль-Джахурі відповів, що це «абсолютна правда».

За його словами, держави регіону піддаються як військовому, так і фінансовому тиску з боку Вашингтона.

📢 «Президент США вимагає від країн Ради співробітництва арабських держав (Перської затоки – ред.) 5 трлн доларів, якщо вони хочуть, щоб війна проти Ірану продовжувалася. Якщо вони хочуть, щоб вона припинилася, то мають заплатити 2,5 трлн доларів», – заявив журналіст.

Йдеться про країни Ради співробітництва арабських держав Перської затоки, які, за його словами, опинилися під значним тиском у питанні участі в конфлікті.

Раніше ЗМІ повідомляли, що держави Перської затоки зверталися до США із проханням не завершувати війну проти Ірану. Така зміна позиції, за даними джерел, пов’язана з реакцією Тегерана на американо-ізраїльські удари.

Водночас напередодні Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати «дуже близькі» до досягнення своїх цілей у цьому конфлікті та розглядають можливість поступового скорочення військової присутності на Близькому Сході.

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп різко розкритикував союзників по НАТО через їхню позицію щодо Ірану. Американський лідер заявив, що без американської підтримки Альянс є «паперовим тигром»

