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Командира 154-ї ОМБр було виявлено без ознак життя

Денис Молотов
Денис Молотов
Командира 154-ї ОМБр було виявлено без ознак життя
Фото: ТСН Командира 154-ї окремої механізованої бригади Володимира Кононнікова знайшли мертвим

У неділю, 28 червня, було виявлено без ознак життя командира 154-ї окремої механізованої бригади полковника Володимира Олександровича Кононнікова. Наразі всі обставини та причини трагічної смерті високопоставленого офіцера з’ясовуються фахівцями. Про це офіційно повідомило Оперативне командування «Південь» на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Командира 154-ї ОМБр було виявлено без ознак життя 01
Скриншот з офіційних джерел / Публікація Оперативне командування “Південь”/Operational Command “South”

За попередніми даними, які оприлюднило військове керівництво, первинний огляд не виявив видимих слідів насильницьких дій на тілі військовослужбовця. Проте остаточний висновок про причини смерті буде зроблено виключно за результатами повноцінного офіційного розслідування та судово-медичної експертизи. Правоохоронні органи вже розпочали комплекс першочергових слідчих дій, паралельно призначено внутрішнє службове розслідування.

У командуванні ОК «Південь» окремо запевнили, що представники Збройних сил максимально співпрацюють із правоохоронцями та всебічно сприяють проведенню оперативних розслідувальних заходів.

Пам’ять про офіцера та заклик до громадськості

Як наголосили колеги та вище керівництво в оборонному відомстві, полковник Володимир Кононніков був до останнього подиху відданим Україні та військовій справі офіцером. Його знали як високовідповідального командира, який завжди дбав про особовий склад та оперативно забезпечував усі потреби свого підпорядкованого військового колективу.

Зважаючи на трагічні обставини, керівництво Оперативного командування «Південь» звернулося до представників засобів масової інформації та громадськості з наполегливим закликом утримуватися від поширення будь-яких неперевірених чуток, припущень та інсинуацій, а також із глибокою повагою ставитися до приватності та горя родини покійного.

Втрати серед командного складу

Варто зазначити, що це не перша втрата у лавах українського офіцерського корпусу за останні місяці. Дещо раніше офіційно повідомлялося, що під час виконання обов’язків на сході України загинув командир 39-ї бригади тактичної авіації (БрТА) Олександр Довгач.

Крім того, 12 квітня під час виконання надскладного бойового завдання на винищувачі F-16 трагічно загинув 26-річний український пілот Павло Іванов.

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