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Нижньодуванська громада організувала дитячий турнір з боксу до Дня Конституції

Денис Молотов
Денис Молотов
Нижньодуванська громада організувала дитячий турнір з боксу до Дня Конституції 021
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Нижньодуванська громада організувала відкритий турнір із боксу серед дітей, юнаків та юніорів, присвячений визначній даті — 30-й річниці ухвалення Конституції України. Співорганізатором масштабного спортивного заходу, який відбувся у Києві, виступила Федерація боксу України. Загалом у запеклій боротьбі на ринзі зійшлися 66 юних боксерів, які представляли Луганську та Київську області.

На урочисте відкриття змагань завітав начальник Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Харченко. Очільник області щиро привітав юних спортсменів із початком боїв.

📢 «Дуже важливо, що приймаючі громади стали не тільки нашими надійними партнерами, а й новими родинами для наших дітей», — наголосив начальник Луганської ОВА.

Поєдинки також відвідала поважна делегація спортивних функціонерів. Підтримати юне покоління українських боксерів прийшли Президент Федерації боксу України Олег Ільченко, віцепрезидент ФБУ з розвитку студентського боксу Денис Бричка, віцепрезидент ФБУ з розвитку військового та адаптивного боксу Геннадій Николайчук, а також віцепрезидент Луганського обласного осередку Федерації боксу України В’ячеслав Мельников.

Гострі двобої та суддівство

Спортивне свято відкрив видовищний поєдинок між представницею Луганщини — сіверськодончанкою Євангеліною Кабузан (яка є членкинею збірної команди України з боксу та фіналісткою чемпіонату України 2025 року) та киянкою Анастасією Ковалєвіч. Цей напружений двобій лідерок завершився бойовою нічиєю. Головним рефері змагань виступив суддя національної категорії Олександр Савенко, який забезпечив повну об’єктивність та професійне оцінювання боїв.

Попри неймовірну емоційність та безкомпромісність поєдинків, юні спортсмени протягом усього турніру демонстрували зрілу взаємоповагу, високу людську гідність та справжній незламний характер.

Під час церемонії нагородження Олексій Харченко знову звернувся до учасників, провівши паралель між спортивною волею та державними цінностями:

📢 «Пам’ятайте: ваші права, свобода та незалежність зафіксовані в Конституції. Але захищаються вони саме такою залізною волею, яку ви продемонстрували сьогодні на ринзі! Ви – гордість і майбутнє України!».

Результати командного заліку

За підсумками всіх проведених зустрічей суддівська колегія визначила трійку найкращих у командному заліку. Заслужену перемогу та перше місце вибороли вихованці Комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ) міста Вишневе. Срібний кубок та друге почесне місце дісталися збірній команді міста Ірпінь. Трійку лідерів замкнули юні боксери, які представляли місто Буча.

👉 Також нагадаємо, що у Києві офіційно відбулося перше засідання Луганського регіонального молодіжного конгресу, який покликаний стати дієвою платформою для активної участі нового покоління у формуванні державних політик.

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