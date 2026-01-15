Четвер, 15 Січня, 2026
росія вдарила балістичною ракетою по порту на Одещині

Денис Молотов
Фото: наслідки чергової російської атаки на портову інфраструктуру України / @OleksiiKuleba

Окупаційні російські війська завдали ракетного удару по порту в Чорноморську Одеської області. Під обстріл потрапив причал, де перебувало цивільне судно під прапором Мальти. Внаслідок атаки поранення отримав один член екіпажу. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

📢 «Балістичною ракетою атаковано причал Чорноморського порту, де знаходилося цивільне судно під прапором Мальти. На жаль, поранено одного члена екіпажу. Наразі йому надається необхідна допомога», — повідомив міністр.

☝️ За словами Кулеби, судно готувалося до перевезення контейнерного вантажу. Унаслідок удару було пошкоджено три контейнери, а також зафіксовано витік олії.

Для мінімізації екологічних наслідків на місці події розгортаються аварійні роботи — встановлюється бонове загородження, працюють відповідні служби.

📢 «Це черговий акт російського терору проти цивільної портової інфраструктури, міжнародної торгівлі та безпеки мореплавства. росія навмисно атакує об’єкти, які забезпечують експорт, логістику та продовольчу безпеку. Усі служби працюють на місці», — наголосив міністр.

⚠️ Атаки на портову інфраструктуру Одещини мають системний характер. Так, 30 грудня 2025 року росія дронами атакувала два порти регіону, внаслідок чого були пошкоджені два судна під прапорами Панами.

7 січня російські війська знову завдали ударів по двох портах на Одещині — тоді загинули двоє людей, ще восьмеро зазнали поранень.

