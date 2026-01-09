Удар «орєшніком» по Львівщині: Україна звертається до ООН, НАТО, ЄС та ОБСЄ

Україна ініціює термінове засідання Ради Безпеки ООН, засідання Ради Україна-НАТО, а також відповідні заходи в межах Європейського Союзу, Ради Європи та ОБСЄ у зв’язку з російським ударом балістичною ракетою середньої дальності «орєшнік» у ніч на п’ятницю. Про це 9 січня повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соціальній мережі Х (колишній Twitter).

📢 «росія стверджує, що проти Львівської області було застосовано балістичну ракету середньої дальності, так звану орєшнік. Такий удар поблизу кордону ЄС і НАТО є серйозною загрозою безпеці європейського континенту і випробуванням для трансатлантичної спільноти. Ми вимагаємо рішучої реакції на безрозсудні дії росії. Ми інформуємо Сполучені Штати, європейських партнерів, а також усі країни та міжнародні організації про подробиці цього небезпечного удару через дипломатичні канали», – написав Сибіга.

Міністр назвав «абсурдними» спроби москви виправдати застосування балістичної ракети середньої дальності як нібито «удар у відповідь» на фейкову «атаку на резиденцію путіна».

📢 «Абсурдно, що росія намагається виправдати цей удар фальшивою “атакою на резиденцію путіна”, якої ніколи не було. Це ще один доказ того, що москві не потрібні реальні причини для свого терору та війни. путін використовує балістичну ракету середньої дальності поблизу кордону ЄС і НАТО у відповідь на власні галюцинації – це справді глобальна загроза. І вона вимагає глобальних заходів у відповідь. Необхідно вжити більш рішучих заходів проти російського танкерного флоту – і США мають рацію, вживаючи таких заходів, – а також проти доходів росії від нафти, її схем та активів. Не тільки в ЄС, а й у всьому світі», – наголосив очільник МЗС.

☝️ Україна закликає всі відповідальні держави та міжнародні організації викривати російську дезінформацію й без зволікань посилювати тиск на державу-агресора.

📢 «Ми ініціюватимемо міжнародні дії – термінове засідання Ради Безпеки ООН, засідання Ради Україна-НАТО, а також відповідні заходи в рамках ЄС, Ради Європи та ОБСЄ», – підсумував Сибіга.

Нагадаємо, в ніч на 9 січня російські війська завдали ракетного удару по Львівській області. Згодом на росії заявили про застосування ракети «орєшнік».

Також у ніч на п’ятницю ворог здійснив масовану атаку на Київ – у столиці є загиблі та поранені.

Відомо, що у листопаді 2024 року росія вперше застосувала ракету «орєшнік» проти України, вдаривши по Дніпру. Тоді ЗМІ повідомляли, що ракета мала кілька боєголовок, однак була без вибухівки, через що завдані пошкодження були обмеженими.