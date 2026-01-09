П’ятниця, 9 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Удар «орєшніком» по Львівщині: Україна звертається до ООН, НАТО, ЄС та ОБСЄ

Денис Молотов
Удар «орєшніком» по Львівщині: Україна звертається до ООН, НАТО, ЄС та ОБСЄ
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Україна ініціює термінове засідання Ради Безпеки ООН, засідання Ради Україна-НАТО, а також відповідні заходи в межах Європейського Союзу, Ради Європи та ОБСЄ у зв’язку з російським ударом балістичною ракетою середньої дальності «орєшнік» у ніч на п’ятницю. Про це 9 січня повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соціальній мережі Х (колишній Twitter).

📢 «росія стверджує, що проти Львівської області було застосовано балістичну ракету середньої дальності, так звану орєшнік. Такий удар поблизу кордону ЄС і НАТО є серйозною загрозою безпеці європейського континенту і випробуванням для трансатлантичної спільноти. Ми вимагаємо рішучої реакції на безрозсудні дії росії. Ми інформуємо Сполучені Штати, європейських партнерів, а також усі країни та міжнародні організації про подробиці цього небезпечного удару через дипломатичні канали», – написав Сибіга.

Міністр назвав «абсурдними» спроби москви виправдати застосування балістичної ракети середньої дальності як нібито «удар у відповідь» на фейкову «атаку на резиденцію путіна».

📢 «Абсурдно, що росія намагається виправдати цей удар фальшивою “атакою на резиденцію путіна”, якої ніколи не було. Це ще один доказ того, що москві не потрібні реальні причини для свого терору та війни. путін використовує балістичну ракету середньої дальності поблизу кордону ЄС і НАТО у відповідь на власні галюцинації – це справді глобальна загроза. І вона вимагає глобальних заходів у відповідь. Необхідно вжити більш рішучих заходів проти російського танкерного флоту – і США мають рацію, вживаючи таких заходів, – а також проти доходів росії від нафти, її схем та активів. Не тільки в ЄС, а й у всьому світі», – наголосив очільник МЗС.

☝️ Україна закликає всі відповідальні держави та міжнародні організації викривати російську дезінформацію й без зволікань посилювати тиск на державу-агресора.

📢 «Ми ініціюватимемо міжнародні дії – термінове засідання Ради Безпеки ООН, засідання Ради Україна-НАТО, а також відповідні заходи в рамках ЄС, Ради Європи та ОБСЄ», – підсумував Сибіга.

Нагадаємо, в ніч на 9 січня російські війська завдали ракетного удару по Львівській області. Згодом на росії заявили про застосування ракети «орєшнік».

Також у ніч на п’ятницю ворог здійснив масовану атаку на Київ – у столиці є загиблі та поранені.

Відомо, що у листопаді 2024 року росія вперше застосувала ракету «орєшнік» проти України, вдаривши по Дніпру. Тоді ЗМІ повідомляли, що ракета мала кілька боєголовок, однак була без вибухівки, через що завдані пошкодження були обмеженими.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

ЄС закликав уникнути ескалації у Венесуелі та поважати суверенітет країни

ВАЖЛИВО

Британські військові допомогли США затримати російський танкер

ПОЛІТИКА

За добу сталось 221 бойове зіткнення, ворог завдав понад 90 авіаударів і два ракетних – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

У Харкові з-під завалів дістали тіло трирічного хлопчика та жінки

ВАЖЛИВО

Трамп наказав завдати ударів по об’єктах у Венесуелі — ЗМІ

ВАЖЛИВО

Франція та Британія підтримали політичний транзит у Венесуелі

ПОЛІТИКА

Фейк: Рейтинги європейських лідерів обвалилися після вторгнення США у Венесуелу

СТОПФЕЙК

На фронті зафіксовано 161 бойове зіткнення – Генштаб

ВІЙНА

Черги, приниження і страх втратити пенсію: реалії ідентифікації для ВПО

ВПО

Через атаку рф знеструмлення на Дніпропетровщині, Одещина досі з обмеженнями, від негоди перебої зі світлом у 2 областях – Міненерго

ПОДІЇ

200 боєзіткнень за добу: Генштаб інформує про масовані удари та активні бої

ВІЙНА

Фейк: Нова радниця Зеленського Христя Фріланд – онука «нацистського пособника»

СТОПФЕЙК

Протестувальники заявили про контроль над двома містами Ірану

ПОЛІТИКА

На фронті вже 95 боїв, на Покровському напрямку відбили 33 ворожі атаки – Генштаб

ВІЙНА

Пітер Ромеро про Венесуелу: що означають заяви США про «керування країною»

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ