Країна-агрессор росія здійснила ракетний удар по Дніпру 21 листопада, використавши балістичну ракету, ймовірно, зі складу ракетного комплексу «кєдр». Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України в п’ятницю, 22 листопада.

За інформацією розвідки, ракета була запущена з Астраханської області на росії. Її підльотний час з моменту запуску до влучання в місті Дніпро склав 15 хвилин.

📢 «На ракеті було встановлено шість бойових частин: кожна – оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії – понад 11 Махів (понад 13 тис. км на годину – ред)», – зазначається у повідомленні.

За даними розвідки, комплекс «кєдр» розроблявся за участю низки російських підприємств військово-промислового комплексу, серед яких:

Московський інститут теплотехніки (Москва);

Федеральний науково-виробничий центр “Титан-Барикади” (Волгоград);

Головне особливе конструкторське бюро “Прожектор” (Москва);

концерн “Созвездие” (Воронеж);

Науково-виробниче підприємство “Спецэнергомеханика” (Москва);

Науково-дослідний центр спецтехніки та конверсії “Континент” (Москва).

Випробування комплексу відбувалися на полігоні «Капустін Яр» в Астраханській області на росії у жовтні 2023 та червні 2024 року.

Зазначалось, що шостий президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час атаки 21 листопада росія застосувала нову ракету, за характеристиками схожу на міжконтинентальну балістичну.

👉 Водночас російський диктатор володимир путін увечері заявив, що для удару по Україні використано «новітню гіперзвукову ракету середньої дальності “орєшнік”». За словами путіна, удар було завдано по Південному машинобудівному заводу, розташованому в Україні.