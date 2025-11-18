Вівторок, 18 Листопада, 2025
Удар дронів по Чернігівщині: росіяни вбили двох жінок

Денис Молотов
Денис Молотов
Удар дронів по Чернігівщині: росіяни вбили двох жінок

У Городні Чернігівської області внаслідок удару російських дронів уночі 18 листопада загинули дві жінки віком 75 і 72 роки. Про трагічні наслідки обстрілу повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, підкресливши, що атака сталася опівночі та завдала місту значних руйнувань.

За словами Чауса, російські ударні БпЛА атакували Городню в момент, коли більшість людей спали, що збільшило ризики для цивільних. Пошкодження отримали приватні домівки, а також будівля непрацюючого підприємства, по якій також було зафіксовано пряме влучання.

☝️ У місцях атак виникли масштабні пожежі. Рятувальники прибули оперативно й змогли локалізувати займання. За добу на Чернігівщині пролунали 23 вибухи.

ДСНС уточнила деталі нічної атаки:

📢 «Один із БпЛА влучив у неексплуатовану будівлю на території непрацюючого підприємства. Ще один удар дрон наніс по приватному домоволодінню, внаслідок чого загорівся приватний будинок і господарська споруда. Також пошкоджено кілька поруч розташованих осель. На жаль, загинуло дві жінки».

У всіх випадках спалахнули пожежі, які рятувальники ліквідували. До гасіння залучали 10 працівників ДСНС та 4 одиниці техніки. Завдяки їхній швидкій роботі вдалося стримати поширення вогню та уникнути ще більшої кількості жертв.

Раніше цього ж дня удар дронів було зафіксовано й у Дніпрі. Унаслідок масованої атаки вночі 18 листопада постраждали 59-річна жінка та 67-річний чоловік.

👉 Також нагадаємо, що російські воєнні злочинці протягом минулої доби завдали масштабних ударів по Харківщині, поціливши обласний центр та щонайменше десять населених пунктів регіону.

